Жена Романа Сасанчина показала фигуру после родов и рассекретила вес

6 января 2022 , 21:24
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Источник:

инстаграм Иванны Сасанчиной

Неделю назад, 30 декабря, победитель "Голоса страны" Роман Сасанчин впервые стал отцом. Его жена призналась, что после родов сбросила 8 килограммов.

Жена Романа Сасанчина уже вернулась домой из роддома и восстанавливается после родов. Уже через неделю девушка продемонстрировала фигуру.

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Жена Сасанчина показала фигуру после родов

Иванна опубликовала в инстаграм-сториз кадры, где позирует перед камерой в черных лосинах и бежевом топе. У нее еще виднеется животик, однако новоиспеченная мамочка уже сбросила 8 килограммов после родов.

Сейчас жена Романа Сасанчина весит 57 килограммов.

65 килограммов весила перед родами. До беременности весила 52 килограмма,
– поделилась Иванна.


Жена Сасанчина / Фото из инстаграм-сториз

Роман Сасанчин с женой стали родителями

  • 30 декабря у победителя "Голоса страны" родилась девочка. Ее назвали Элизабет.
  • Роман Сасанчин рассказал, что роды у его жены прошли нелегко. Иванне делали кесарево сечение, чтобы не навредить крохе.
  • Хотя певец сомневался, будет ли участвовать в партнерских родах, накануне он решил, что все же поддержит любимую.
Автор: Марія Касій