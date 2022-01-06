Жена Романа Сасанчина показала фигуру после родов и рассекретила вес

Неделю назад, 30 декабря, победитель "Голоса страны" Роман Сасанчин впервые стал отцом. Его жена призналась, что после родов сбросила 8 килограммов.

Жена Романа Сасанчина уже вернулась домой из роддома и восстанавливается после родов. Уже через неделю девушка продемонстрировала фигуру.

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Жена Сасанчина показала фигуру после родов

Иванна опубликовала в инстаграм-сториз кадры, где позирует перед камерой в черных лосинах и бежевом топе. У нее еще виднеется животик, однако новоиспеченная мамочка уже сбросила 8 килограммов после родов.

Сейчас жена Романа Сасанчина весит 57 килограммов.

65 килограммов весила перед родами. До беременности весила 52 килограмма,

– поделилась Иванна.



Жена Сасанчина / Фото из инстаграм-сториз

Роман Сасанчин с женой стали родителями