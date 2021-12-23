Серьезная ссора в отношениях известного украинского певца Виктора Павлика и его жены наложила отпечаток на их отношения. Екатерина Репяхова рассказала, удалось ли решить проблему.

К теме Готов работать с психологом, – Екатерина Репяхова об отношениях с мужем после конфликта

Чем завершился кризис в отношениях Павлика с любимой

Екатерина Репяхова опубликовала сообщение, в котором объяснила, чем все завершилось. Она призналась, что кризис лишь укрепил отношения с мужем.

"Наша семья стала крепче! Кризис в отношениях имеет два очевидных направления своего решения: пара может завершить свое существование и разойтись или выйти на более высокий уровень отношений. И мы часто забываем о втором варианте и просто пугаемся кризиса как явления, но стоя на месте сложнее сделать прыжок, чем если вы разбежитесь", – поделилась звездная жена.

Екатерина добавила, что многие пары расстаются именно потому, что боятся выбирать "хорошую войну" вместо "плохого мира" и в заключении имеют лишь накопленные обиды и страх.

Как важно говорить, как важно слышать! Этому я долгие годы учила своего мужа. Идем дальше! К нашим целям и мечтам,

– подытожила жена Павлика.

Виктор Павлик с женой / Фото из инстаграма Екатерины Репяховой

Что известно о конфликте пары

Несколько дней назад Екатерина Репяхова призналась, что ее обидел муж. Она показала фото, как плачет из-за ссоры.

Вероятно, Виктор Павлик выступил против того, чтобы Екатерина подавала в суд на его бывшую жену Ларису после ее слов "наглая хладнокровная тварь".

Впоследствии жена музыканта призналась, что в семье наступил кризис, и она не знает, сможет ли из него выйти. Виктор Павлик не комментировал конфликт, но неоднократно подчеркивал чувства к жене.

Екатерина не раскрывала подробностей и причин конфликта, но намекнула на присутствие в нем третьего человека. Она рассказала, что Виктор Павлик будет ходить к психологу, чтобы работать над чувством вины ради семьи.

Текст публикации Екатерины Репяховой

Наша семья стала крепче!

Кризис в отношениях имеет два очевидных направления своего решения: пара может завершить свое существование и разойтись, или выйти на более высокий уровень отношений.

И мы часто забываем о втором варианте и просто пугаемся кризиса как явления, но стоя на месте сложнее совершить прыжок, чем если вы разбежитесь. Но разбежаться перед прыжком и впрямь бывает страшно. И вот именно из-за того, что мы склонны выбирать плохой мир вместо хорошей войны – многие пары и распадаются просто из-за обиды, недопонимания, страхов, которые накопились, заявить о своих желаниях.

Как важно говорить, как важно слышать! Этому я долгие годы учила своего мужа. Идем дальше! К нашим целям и мечтам.