Свои именины, 7 декабря, Екатерина Репяхова провела в Днепровском районном суде Киева. У нее лопнуло терпение из-за нападок Ларисы Созаевой, от которой Виктор Павлик ушел к ней. Блогерша нацелена не только угомонить женщину, но и отсудить моральную компенсацию.

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Молодая избранница артиста хочет, чтобы его бывшая возместила деньги за публичные оскорбления. В частности, за обращение "наглая хладнокровная тварь", разлетевшееся по сети. Всю сумму она хочет отдать на благотворительность.

В мой день ангела желаю себе никогда не встречать плохих людей,

– высказалась Екатерина Репяхова.

Екатерина Репяхова подала в суд на Ларису Созаеву / Фото из инстаграм-сторис блогерши

Екатерина Репяхова подала в суд на Ларису Созаеву / Фото из инстаграм-сторис блогерши

Екатерина Репяхова подала в суд на Ларису Созаеву / Фото из инстаграм-сторис блогерши

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