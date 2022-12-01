Общение не получилось, – жена Остапчука высказалась о бывших любимых
Источник:Кристина Горняк
Жена Владимира Остапчука рассказала об отношениях с бывшими на фоне слухов о разводе. Она поделилась, что не со всеми мужчинами удалось сохранить дружеские отношения.
Владимир Остапчук и его жена Кристина до сих пор хранят молчание по поводу личной жизни. Но на днях нотариусиня ответила на вопрос о бывших мужчинах.
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Жена Остапчука заговорила о бывших
Кристина Горняк ответила поклонникам в инстаграм-сториз. Один из таких вопросов касался бывших. Она рассказала, какие отношения сохраняет с экс-любимыми.
"Я почти со всеми дружу. Общаюсь, поздравляем на праздники и т.д. Радуюсь за них и их достижения", – поделилась жена Владимира Остапчука.
Но не совсем со всеми. Есть те, с кем, к большому сожалению, общения не получилось. Ибо боль заполонила сердца,
– заметила Кристина.
Кристина Горняк о бывших / Фото с инстаграм-сториз
Вероятный развод Остапчуков: что известно
- Еще с начала осени в сети ходят слухи о кризисе и даже разводе между Владимиром и Кристиной Остапчуками. На этом фоне нотариусиня отвечала, что она хоть "в душе Горняк, но по паспорту Остапчук".
- Христина переехала на время зимы за границу и, очевидно, без мужа. Она нашла квартиру в Вене.
- Владимир Остапчук находится в Украине и ездит вместе с "Культурным десантом" в освобожденные города. Недавно он опубликовал фото, на котором пользователи сети не увидели обручального кольца.