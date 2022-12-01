Общение не получилось, – жена Остапчука высказалась о бывших любимых

Жена Владимира Остапчука рассказала об отношениях с бывшими на фоне слухов о разводе. Она поделилась, что не со всеми мужчинами удалось сохранить дружеские отношения.

Владимир Остапчук и его жена Кристина до сих пор хранят молчание по поводу личной жизни. Но на днях нотариусиня ответила на вопрос о бывших мужчинах.

Интересно Тарас Цымбалюк в очередной раз показал новую любимую: фото горячих объятий дома

Жена Остапчука заговорила о бывших

Кристина Горняк ответила поклонникам в инстаграм-сториз. Один из таких вопросов касался бывших. Она рассказала, какие отношения сохраняет с экс-любимыми.

"Я почти со всеми дружу. Общаюсь, поздравляем на праздники и т.д. Радуюсь за них и их достижения", – поделилась жена Владимира Остапчука.

Но не совсем со всеми. Есть те, с кем, к большому сожалению, общения не получилось. Ибо боль заполонила сердца,

– заметила Кристина.



Кристина Горняк о бывших / Фото с инстаграм-сториз

Вероятный развод Остапчуков: что известно