На днях телеграмм-каналы, ссылаясь на источники в окружении Остапчука, начали распространять информацию, что они с Кристиной уже разлучены официально и несколько недель назад получили документы о расторжении брака. В ответ на эти слухи блоггер сообщила, что по паспорту она все еще Остапчук.

К теме В коротком топе и на каблуке: Кристина Горняк очаровала осенним образом

Жена Остапчука отреагировала на слухи о разводе

Инстаграм-фоловеры спросили Кристину: "Устали ли вы от публичности?" В ответ она опубликовала новость Showbiz 24 о своем осеннем образе и заметила, что Горняк – ее девичья фамилия, а Остапчук – нынешняя.

Как вам сказать? У публичности есть свои плюсы и минусы. И я хоть в душе всегда Горняк, но все же я по паспорту Остапчук,

– прокомментировала Кристина.



Жена Остапчука прокомментировала свою фамилию / Скриншот из инстаграм-сторис

Последние новости о браке Остапчуков