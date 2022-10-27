На днях телеграмм-каналы, ссылаясь на источники в окружении Остапчука, начали распространять информацию, что они с Кристиной уже разлучены официально и несколько недель назад получили документы о расторжении брака. В ответ на эти слухи блоггер сообщила, что по паспорту она все еще Остапчук.
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Жена Остапчука отреагировала на слухи о разводе
Инстаграм-фоловеры спросили Кристину: "Устали ли вы от публичности?" В ответ она опубликовала новость Showbiz 24 о своем осеннем образе и заметила, что Горняк – ее девичья фамилия, а Остапчук – нынешняя.
Как вам сказать? У публичности есть свои плюсы и минусы. И я хоть в душе всегда Горняк, но все же я по паспорту Остапчук,
– прокомментировала Кристина.
Жена Остапчука прокомментировала свою фамилию / Скриншот из инстаграм-сторис
Последние новости о браке Остапчуков
- Напомним, что еще несколько недель назад Слава Демин рассказал о проблемах в отношениях Кристины и Владимира. Он знает, что пара не живет вместе. "Какая именно причина – неизвестно, но говорят, что это произошло после того, как Владимир поехал в Канаду к своим детям", – говорил ведущий.
- Кристина Остапчук продолжает активно вести блог, но отказывается комментировать личную жизнь. Подписчикам на этот счет она ответила резко: "Не освещаю, потому что имею на это право. Если не нравится, тогда предлагаю не просматривать мою страницу, чтобы не нервничать.