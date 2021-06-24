Жена Дмитрия Комарова очаровала элегантным образом в голубом платье: фото

Жена путешественника Дмитрия Комарова Александра Кучеренко поделилась новым стильным образом с поклонниками. Она показала нежный аутфит в длинном голубом платье.

Украинская телеведущая и жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко тщательно готовится к каждому новому съемочному дню. Она выбирает трендовые look и всегда имеет роскошный вид. На днях звезда поделилась новым аутфитом с фанами.

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Образ Александры Кучеренко

Телеведущая позировала перед камерой после завершенного рабочего дня. На этот раз она предстала в голубом платье длины миди с большими карманами и оригинальными вставками. Неширокий пояс удачно подчеркнул безупречную фигуру.

Александра Кучеренко соединила наряд со стильными босоножками с разноцветной шнуровкой, что придало образу яркие акцента. Также look дополнили лаконичные серьги-камушки.

Звезда распустила и выпрямила длинные пышные волосы, а на лице сделала макияж. Она подчеркнула глаза нюдовыми тенями и накрасила губы розовой помадой.

Купила себе ... кофе в любимой кофейне возле телеканала. Всегда так радую себя после съемок. Настоящее лето,

– поделилась Александра Кучеренко.



Александра Кучеренко / Фото из инстаграма звезды

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