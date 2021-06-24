Українська телеведуча та дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко ретельно готується до кожного нового знімального дня. Вона обирає трендові look та завжди має розкішний вигляд. Днями зірка поділилась новим аутфітом з фанами.

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Образ Олександри Кучеренко

Телеведуча позувала перед камерою після завершеного робочого дня. Цього разу вона постала в блакитній сукні довжини міді з великими кишенями та оригінальними вставками. Неширокий пояс вдало підкреслив бездоганну фігуру.

Олександра Кучеренко поєднала вбрання зі стильними босоніжками з різнобарвною шнурівкою, що додало образові яскравих акцентів. Також look доповнили лаконічні сережки-камінці.

Зірка розпустила та випрямила довге пишне волосся, а на обличчі зробила макіяж. Вона підкреслила очі нюдовими тінями та нафарбувала губи рожевою помадою.

Купила собі… каву в улюбленій кав’ярні біля телеканалу. Завжди так радую себе після зйомок. Справжнє літо, – поділилась Олександра Кучеренко.



Олександра Кучеренко / Фото з інстаграму зірки

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