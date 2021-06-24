Українська телеведуча та дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко ретельно готується до кожного нового знімального дня. Вона обирає трендові look та завжди має розкішний вигляд. Днями зірка поділилась новим аутфітом з фанами.
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Образ Олександри Кучеренко
Телеведуча позувала перед камерою після завершеного робочого дня. Цього разу вона постала в блакитній сукні довжини міді з великими кишенями та оригінальними вставками. Неширокий пояс вдало підкреслив бездоганну фігуру.
Олександра Кучеренко поєднала вбрання зі стильними босоніжками з різнобарвною шнурівкою, що додало образові яскравих акцентів. Також look доповнили лаконічні сережки-камінці.
Зірка розпустила та випрямила довге пишне волосся, а на обличчі зробила макіяж. Вона підкреслила очі нюдовими тінями та нафарбувала губи рожевою помадою.
Купила собі… каву в улюбленій кав’ярні біля телеканалу. Завжди так радую себе після зйомок. Справжнє літо, – поділилась Олександра Кучеренко.
Олександра Кучеренко / Фото з інстаграму зірки
Інші образи дружини Дмитра Комарова
- Для першого прямого ефіру Олександра Кучеренко обрала червону вишукану сукню за 14 тисяч гривень.
- Телеведуча похизувалась бездоганною фігурою в обтислій синій сукні;
- Зірка продемонструвала стильний повсякденний образ у смугастому вбранні.