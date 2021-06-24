Украинская телеведущая и жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко тщательно готовится к каждому новому съемочному дню. Она выбирает трендовые look и всегда имеет роскошный вид. На днях звезда поделилась новым аутфитом с фанами.
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Образ Александры Кучеренко
Телеведущая позировала перед камерой после завершенного рабочего дня. На этот раз она предстала в голубом платье длины миди с большими карманами и оригинальными вставками. Неширокий пояс удачно подчеркнул безупречную фигуру.
Александра Кучеренко соединила наряд со стильными босоножками с разноцветной шнуровкой, что придало образу яркие акцента. Также look дополнили лаконичные серьги-камушки.
Звезда распустила и выпрямила длинные пышные волосы, а на лице сделала макияж. Она подчеркнула глаза нюдовыми тенями и накрасила губы розовой помадой.
Купила себе ... кофе в любимой кофейне возле телеканала. Всегда так радую себя после съемок. Настоящее лето,
– поделилась Александра Кучеренко.
Александра Кучеренко / Фото из инстаграма звезды
Другие образы жены Дмитрия Комарова
- Для первого прямого эфира Александра Кучеренко выбрала красное изысканное платье за 14 тысяч гривен.
- Телеведущая похвасталась безупречной фигурой в обтягивающем синем платье;
- Звезда продемонстрировала стильный повседневный образ в полосатом наряде.