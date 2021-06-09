Успешная украинская журналистка и телеведущая Александра Кучеренко опубликовала новое фото на личной странице. Она хорошо разбирается в трендах, а потому ее look всегда изысканны и безупречны.

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Образ Александры Кучеренко

Жена путешественника Дмитрия Комарова позировала перед объективом на фоне большого смотрового колеса и колокольни Свято-Екатерининского монастыря на Подоле в Киеве.

Александра Кучеренко для очередного рабочего дня примерила суженные молочные брюки и приталенный розовый жакет из джинсовой ткани, который обошелся звезде в 3200 гривен. Он элегантно подчеркивал безупречную фигуру телеведущей.

Стильный наряд Александра соединила с нежно-розовыми туфлями на невысоком каблуке и с острым носком, а также красно-зеленой сумочкой с принтом.

Журналистка распустила и выпрямила длинные волосы. Удачным завершением образа стал макияж. Кучеренко подчеркнула глаза тенями, а губы накрасила малиновой помадой.

Новый яркий день – и колесо жизни движется вперед,

– написала Александра Кучеренко под фото.



Александра Кучеренко / Фото из инстаграма Александры Кучеренко

Поклонники поделились впечатлениями от образа телеведущей в комментариях под публикацией: