Успешная украинская журналистка и телеведущая Александра Кучеренко опубликовала новое фото на личной странице. Она хорошо разбирается в трендах, а потому ее look всегда изысканны и безупречны.
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Образ Александры Кучеренко
Жена путешественника Дмитрия Комарова позировала перед объективом на фоне большого смотрового колеса и колокольни Свято-Екатерининского монастыря на Подоле в Киеве.
Александра Кучеренко для очередного рабочего дня примерила суженные молочные брюки и приталенный розовый жакет из джинсовой ткани, который обошелся звезде в 3200 гривен. Он элегантно подчеркивал безупречную фигуру телеведущей.
Стильный наряд Александра соединила с нежно-розовыми туфлями на невысоком каблуке и с острым носком, а также красно-зеленой сумочкой с принтом.
Журналистка распустила и выпрямила длинные волосы. Удачным завершением образа стал макияж. Кучеренко подчеркнула глаза тенями, а губы накрасила малиновой помадой.
Новый яркий день – и колесо жизни движется вперед,
– написала Александра Кучеренко под фото.
Александра Кучеренко / Фото из инстаграма Александры Кучеренко
Поклонники поделились впечатлениями от образа телеведущей в комментариях под публикацией:
- "Красавица";
- "Какая же вы красивая";
- "День яркий и вы яркая".