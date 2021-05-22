Украинская телеведущая Александра Кучеренко поделилась новым фото на личной странице. Она хорошо разбирается в трендах, а потому всегда покоряет сеть стильными аутфитами.

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Образ Александры Кучеренко

Жена Дмитрия Комарова позировала в Мариинском парке в Киеве. Она предстала перед камерой в ярком желтом костюме, состоявшем из кроп-топа и стильных брюк. Такой наряд удачно подчеркнул безупречную фигуру Александры Кучеренко.

Сверху звезда надела сиренево-белый полосатый жакет. Элегантный образ она дополнила белой сумочкой и хрупкой цепочкой с подвеской на шее.

Александра Кучеренко распустила длинные волосы и уложила их прямыми волнами. На лице телеведущая сделала макияж. Она подчеркнула глаза тонкими стрелками и тенями, а губы накрасила пудровой помадой.



Александра Кучеренко / Фото из инстаграма звезды

Поклонников покорил новый образ жены известного путешественника. Своими впечатлениями они поделились в комментариях под фото.