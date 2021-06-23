Диплом магистра журналистики 23-летняя Александра Кучеренко получила лишь пол года назад, однако не сходила с экранов еще во время учебы в университете имени Тараса Шевченко. Сейчас в жизни красавицы множество телепроектов, чуть ли не каждый день она появляется перед камерами. В кадре жена Дмитрия Комарова демонстрирует безупречные look.

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Образ жены Дмитрия Комарова

Первый прямой эфир Александра Кучеренко провела в ярком коралловом платье длины миди. Приталенный наряд с пуговицами от декольте до талии идеально подчеркнул фигуру ведущей. Несколько верхних пуговиц "Мисс Украина-2016" расстегнула, что придало образу обольстительности.

Добавим, стоимость такого платья от итальянского бренда Elisabetta Franchi составляет более 14 тысяч гривен. Его Александра Кучеренко довершила насыщенным макияжем с акцентом на глаза и розовой помадой. Длинные волосы ведущая уложила ровно.



Александра Кучеренко в платье за 14 тысяч гривен / Фото из инстаграма ведущей

Предыдущие образы Александры Кучеренко для съемок