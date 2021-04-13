Избранница известного украинского актера Полина Логунова полетела в Доминикану с дочкой, без мужа. На отдыхе модель демонстрирует роскошное тело в купальнике. На последнем видео она дерзко показала большую грудь.

Пока Дмитрий Ступка работает на трех работах в Киеве, его жена релаксирует на живописных пляжах в Доминикане. Она публикует много пикантных кадров из заграничного отпуска, на которых акцентирует на своем фантастическом теле. Фурор в сети вызвало видео, на котором Полина Логунова вблизи показала грудь.

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Жена Дмитрия Ступки засветила грудь в купальнике

Для очередного похода на пляж блогер выбрала невероятный серый купальник – бюстгальтер с блестками и цепочками в зоне декольте. Хоть Полина Логунова стройная и хрупкая, бюст у нее пышный. Поэтому она едва удержала большую грудь в бикини и подобрала выгодный ракурс, чтобы на видео она казалась еще больше.

Пляжный образ жена Ступки довершила черной бейсболкой, а длинные волосы распустила. Она подобрала ожерелье на шею, которое лишь привлекало внимание к ее прелестям. В кадре Полина позировала без макияжа, однако ее красоту довершили фильтры.

Отметим, на сексуальное видео жены Дмитрий Ступка никоим образом не отреагировал, тогда как предыдущие пикантные сообщения комментировал хотя бы смайликами. Отношения супругов совсем неидеальны: