Недавно жена украинского актера Дмитрия Ступки дала скандальное интервью об отношениях с мужем и намекнула на возможный развод. После заявлений возлюбленной звезда заверил, что в их семье все хорошо, а единственная проблема – деньги, которых Полине Логуновой мало.

Во время последнего разговора с журналистами белорусская модель Полина Логунова призналась, что развивается и зарабатывает значительно больше, чем муж Дмитрий Ступка. Она отметила, что много работает, чтобы обеспечить себе и дочери красивую жизнь, и готова расстаться с любимым, если он не вырастет. После скандальных заявлений внук легендарного Богдана Ступки поспешил прояснить ситуацию.

Стоит знать Жена Дмитрия Ступки поразила признаниями об их отношениях и желании умереть

Дмитрий Ступка об отношениях с женой

Мужчина называет интервью жены эмоциональной выходкой и уверяет, что они и дальше остаются образцовой семьей. Актер не скрывает, что для обеспечения семьи из трех человек и удовлетворения всех желаний любимой ему часто не хватает денег. Сейчас он работает на двух работах – в театре и преподавателем в университете. Однако прибыли Дмитрия Ступки напрямую зависят от съемок в кино, потому как ему, так и жене приходится работать одинаково.

Он заявил, что у Полины Логуновой много подружек, которых обеспечивают депутаты и богатые бойфренды. По словам знаменитости, жена также стремится к роскошной жизни, однако его финансовое положение не позволяет купить все и сразу.

Я на Полину не могу повлиять. У жены есть одна проблема – она ​​хочет все и сразу. Такого не бывает. У той подружки – депутат, у той – строитель. И она тоже хочет ездить на Bentley, покупать себе украшения, бриллианты, дорогие вещи или летать на Мальдивы ежегодно,

– признался Дмитрий Ступка.

Актер добавил, что счастлив в браке с Полиной Логуновой и женился на ней не из-за выгоды, а из-за чувств. Дмитрий Ступка объяснил, что именно он помог любимой стать успешной в Украине, ведь до брака с ним у девушки не было ничего.

"Как я на ней женился, у нее, прошу прощения, не было никакого приданого. Мы прописали ее и ребенка у бабушки в квартире, чтобы ей дали вид на жительство в Украине. Я взял ее замуж, потому что полюбил", – высказался актер.



Дмитрий Ступка с женой / Фото Instagram / @polinalogunova