Украинский актер Дмитрий Ступка и его жена Полина Логунова объяснили скандальное интервью, где белорусская модель намекнула на развод. Супруги признались, что просто хотели добавить перчинки.

Супружеская пара известного украинского актера Дмитрия Ступки и белорусской модели Полины Логуновой дали новое интервью. Пара рассказала об участии в фильме "Нереальный КОПец" и о скандальном заявлении о разводе.

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Дмитрий Ступка о роли в фильме

Супруги рассказали о впечатлениях от съемок в фильме "Нереальный КОПец". Полина Логунова там сыграла полицейскую. По словам Дмитрия, его жена играла удачную роль, ведь сыграла саму себя.

У Полины был довольно органичный вид. Она играла жесткую полицейскую и ей в принципе и играть ничего не надо было. Она была сама собой,

– поделился Ступка.

Зато модель прокомментировала, что муж ей очень помогал в фильме. Он иногда корректировал ее произношение, ведь звезда знает украинский язык не в совершенстве. Полина призналась, что уже скоро она начнет разговаривать на украинском, а пока – стесняется.

Дмитрий Ступка прокомментировал интервью жены

Отношения супругов часто были шаткими и на грани разрыва. Недавно Полина Логунова дала интервью, где рассказала о том, что развивается и зарабатывает гораздо больше, чем ее муж, и намекнула на развод. Зато Дмитрий Ступка после интервью отметил, что его возлюбленная – эмоциональная, поэтому разрыва брака не будет.

Однако на этот раз актер признался, что такими острыми заявлениями они просто хотели добавить перчинки и разогреть интерес публики к премьере фильма.

Все было тихо. Была пандемия. И захотелось какого-нибудь перчика добавить. Надо было как-то разогреть интерес. И хайпонули. Полина очень любит хайпить,

– поделился Дмитрий.

Полина Логунова также прокомментировала свои заявления о малом заработке мужа. "Дима мне сказал так: "Виноват не я. Виновато государство. Нам не дают работать. Все закрыто, фильмы не снимают, поэтому у меня мало денег".

Интервью Дмитрия Ступки и Полины Логуновой: смотрите видео онлайн