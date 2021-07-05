Жена Дмитрия Комарова очаровала домашним образом: фото

Жена популярного тревел-ведущего Дмитрия Комарова – Александра Кучеренко очаровала поклонников повседневным образом. Она позировала дома в белой футболке и без макияжа.

Александра Кучеренко является одной из самых популярных звездных жен в украинском шоу-бизнесе. Она не часто делится с поклонниками новыми фотографиями, поэтому каждое фото вызывает большой ажиотаж в сети.

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Домашний образ Александры Кучеренко

Девушка распространила новую фотографию на личной странице в инстаграме. Она позировала, сидя за столом на кухне. На столе стояли красивые розовые цветы, вкусный пирог и ароматный чай.

Александра изображена на снимке в белой футболке с черной надписью. Не видно, с каким низом девушка соединила такой верх, поскольку она фотографировалась не в полный рост. Волосы Кучеренко распустила и забрала в сторону. На лицо она не наносила косметику, только подчеркнула ресницы черной тушью.



Домашний образ Александры Кучеренко / Фото с инстаграма Александры Кучеренко

Предыдущие аутфиты Александры Кучеренко