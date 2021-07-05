Олександра Кучеренко є однією з найпопулярніших зіркових дружин в українському шоу-бізнесі. Вона не часто ділиться з шанувальниками новими світлинами, тому кожне фото викликає неабиякий ажіотаж в мережі.
Дивіться також Дружина Дмитра Комарова зачарувала елегантним образом у блакитній сукні: фото
Домашній образ Олександри Кучеренко
Дівчина поширила нову фотографію на особистій сторінці в інстаграмі. Вона позувала, сидячи за столом на кухні. На столі стояли красиві рожеві квіти, смачний пиріг та ароматний чай.
Олександра зображена на знімку в білій футболці з чорним написом. Не видно, з яким низом дівчина поєднала такий верх, оскільки вона фотографувалася не в повний зріст. Волосся Кучеренко розпустила та забрала набік. На обличчя вона не наносила косметику, лише підкреслила вії чорною тушшю.
Домашній образ Олександри Кучеренко / Фото з інстаграму Олександри Кучеренко
Попередні аутфіти Олександри Кучеренко
- Дружина Дмитра Комарова позувала в Києві в трендовому яскравому жакеті рожевого кольору.
- Ведуча похизувалася стрункою фігурою в жовтому костюмі, що складався з кроп-топа і штанів.
- Для зйомок телепрограми Кучеренко обрала блакитний піджак.