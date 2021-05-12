Александра Кучеренко имеет безупречный вкус в одежде и каждый раз, стоя перед камерой, демонстрирует это. Также она публикует фотографии на личной странице в инстаграме и показывает поклонницам варианты повседневных образов.

Смотрите также Жена Дмитрия Комарова показала стильный весенний образ в розовом пиджаке: яркое фото

Весенний look Александры Кучеренко

На днях девушка очаровала 128-тысячную аудиторию подписчиков новой фотографией. Она предстала перед камерой между деревьев, которые красиво цвели розовыми цветами. Александра надела пиджак нежно-голубого цвета и бежевый топ. Поскольку она позировала во весь рост, то не видно, с каким именно низом соединила такой наряд.

Длинные роскошные волосы Кучеренко уложила ровно. На лице журналистка сделала легкий макияж в натуральных оттенках. Она довершила look подвеской и серьгами с голубыми камнями.

Весна иногда, как настоящая девушка, чуточку опаздывает. Но когда уже приходит, то это настоящий праздник для всех,

– написала под фото Александра.



Весенний look Александры Кучеренко / Фото из инстаграма Александры Кучеренко

Такая публикация не осталась без внимания фолловеров красавицы. В комментариях они оставляют в ее адрес много приятных слов.