Из-за скандального клипа Жадана и Соловий: руководство церкви святого Андрея хотят уволить

Песня "Сердце" рок-группы "Жадан и Собаки" и Кристины Соловий и клип к ней стали сенсацией недели. Видеоработа сейчас находится на 2 месте среди самых популярных видео украинского ютуба. Многих слушателей поразили концепция клипа и сама композиция. Но не все разделяют это мнение.

Так, после выхода видеоработы церковь отцов Василиан обратился к музыкантам с просьбой удалить клип. Они считают, что замысел видео имеет антихристианские ценности. Но музыканты отказались. Теперь же стало известно, что руководство церкви святого Андрея Первозванного хотят уволить.

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Почему отцов храма хотят уволить

По словам доктора богословия и патристических наук УГКЦ Юстина Бойко, руководство церкви нарушило нравственные принципы и церковные права, когда разрешили снимать клип в храме.

Вина отцов церкви Андрея очевидна. Они нарушили, кроме моральных принципов, принцип церковного права, который говорит, что церковь нельзя использовать для других целей, кроме молитвы и того, что служит слову Бога,

– отметил священнослужитель Юрий Бойко.

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Скандал вокруг клипа "Жадана и Собак" и Кристины Соловий: что известно