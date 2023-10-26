Теперь певица высказалась об артистах, которые отказываются приобщаться к концертам для защитников. Она отметила именно певиц и назвала их дурами.

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Соловий раскритиковала певиц, которые не выступают для ВСУ

На днях в Харькове прошел брифинг, посвященный культурной и психологической поддержке украинских военных. В мероприятии приняли участие художественный руководитель "Культурного десанта" Александр Ремез и известная певица Кристина Соловий, которая недавно присоединилась к проекту.

В процессе разговора один из журналистов спросил об артистах, отказывающихся ехать на передовую. На это Александр Ремез ответил, что лучше о них знает Коля Серга. После чего Кристина Соловий добавила, что считает таких певиц дурами.

Если речь идет об этих певицах, которых мы имеем в виду, я не могу ничего сказать, кроме того, что они просто дуры,

– сказала певица.

Также она отметила, что сейчас появилось очень много переобуванцев и приспособленцев, которые научились существовать в вымышленной инфраструктуре украинского шоу-биза и понимают, как легко влиять на аудиторию.

Полное видео брифинга: смотрите онлайн

Чем занимается "Культурный десант" и кто к нему присоединился

Проект, одним из основателей которого стал Коля Серга, направлен на поддержку защитников. Артисты, которые приобщаются к "Культурному десанту", выступают на передовой и в местах реабилитации военных, поддерживая их боевой дух и морально-психологическое состояние.

Среди знаменитостей, которые поддержали проект, есть Александр Чемеров, Александр Ярмак, Светлана Тарабарова, Павел Вышебаба, Миша Крупин, Даниэль Салем и многие другие известные культурные деятели.

Кто отказался выступать на фронте

По словам Коли Серги есть одна певица, которая постоянно отказывается. Как впоследствии оказалось, это Тина Кароль. Артист заметил, что исполнительница якобы боится: "Она за день (до концерта – 24 Канал) постоянно "сьезжала", отказывалась. Ну, ей страшно было. И я понимаю, что у нее есть какие-то причины, но базовая – просто страх. Может, она к госпиталям присоединится".

После таких заявлений фан-аккаунт Тины Кароль опубликовал пост, в котором опроверг слова Коли. Они опубликовали серию фото и видео с выступлений певицы для ВСУ и подчеркнули, что она много и часто ездит на фронт с концертами для военных, однако не публикует это из соображений безопасности. Под публикацией другие пользователи упомянули, что исполнительница также ранее выступала для воинов АТО. Кроме того, в 2005 году Кароль с миротворческой миссией ездила в Ирак.