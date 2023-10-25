Кроме того, украинцы обратили внимание на свадебный торт. По слухам, он стоил около 100 тысяч гривен. Впрочем, продюсер Поляковой заверил, что это неправда, поскольку кондитерское изделие почти полностью было пластиковым, а только верхняя часть настоящая.
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Ясинский рассказал о торте на скандальной свадьбе
Я знаю, например, от одного артиста, который был там, что торт этот пластиковый, а настоящий торт был только на вершине. Мне не очень это интересно, но думаю, что возмущенным людям интересно было бы узнать, что там на самом деле происходило,
– поделился продюсер.
Что Ясинский думает о "лакшере" свадьбе
Прежде всего, продюсер отметил, что молодожены не имели морального права делать столь масштабный праздник. Но даже несмотря на полномасштабное вторжение богатые люди в Украине как были, так до сих пор есть поэтому, по словам Ясинского, пышные гуляния и проходят. Они зарабатывают эти деньги разными способами и это, как заметил Михаил, правда жизнь от которой люди стараются спрятаться. Так что мужчина считает, что не свадьба зашквар, а наша экономика и наше сознание – это зашквар.
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Сколько Оле Поляковой заплатили за выступление на свадьбе во Львове
- В недавнем заявлении продюсера исполнительницы стало известно, что Оля Полякова получила гонорар, который превысил 10 000 долларов, но не меньше 25 000 долларов.
- Однако важно отметить, что большая часть этого дохода направляется на команду и фонд певицы.
- Кроме того, продюсер поделился, что на концерте 26 октября в Киеве исполнительница раскроет подробности своего гонорара и его распределения.
"Люди говорят, что я оправдываюсь, нет, я хочу объяснить природу определенных процессов. Это не 25 и это не 10. Большая часть идет на работу команды и в фонд артиста. Если Оля заработала 4-5 тысяч долларов, то было бы хорошо. Куда она их потратила, мы увидим на концерте", — отметил Михаил Ясинский.