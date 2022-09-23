Первая леди Украины Елена Зеленская находится в командировке в Нью-Йорке, где посещает разные мероприятия и общается с лидерами стран.

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Елена Зеленская представила благотворительную компанию

23 сентября первая леди презентовала свой благотворительный фонд – Фундацию. Она стремится быстрее отвечать на потребности украинцев, поэтому создала "штаб спасения", которым и стал Фундация.

Представила миру свою Фундацию. Фактически так официально воплотилось все то, что я делала с начала полномасштабного вторжения, помогая нашим людям выжить в новых условиях.

– высказалась Елена Зеленская.

Первая леди презентовала Фундацию: видео

"Наши больницы бомбили - мы вывозили детей с онкоболезнями в безопасные страны. Наши взрослые и дети теряли и теряют конечности - мы находим для них лучшее протезирование за границей. Наши женщины из-за постоянного стресса начали рожать преждевременно - и мы завозим для спасения недоношенных младенцев специальные инкубаторы с бесперебойным питанием".

Елена Зеленская подчеркнула, что Фундация создан прежде всего для человека и его благосостояния. Фундация имеет три направления:

гуманитарная помощь – каждый может обратиться и получить ее;

качественная и доступная медицина – для физического и ментального здоровья;

образование – для развития молодежи.

Чтобы расширить возможности Фундации, Елена Зеленская собрала политических и бизнес-лидеров мира. На презентации Фундации первая леди подчеркнула, что нужно противопоставить разрушениям – восстановление.

Презентация Фундации / Фото с телеграма первой леди

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Образ Елены Зеленской

Первая леди Украины предстала перед мировыми лидерами в стильном черном костюме, состоявшем из широких брюк, которые часто любит носить Елена Зеленская. Она также надела изысканный атласный асимметричный жакет, дополненный золотой брошью.

Жена президента украсила уши золотыми серьгами-камешками и сделала лаконичную прическу, вложив русые волосы в пучок. На лице она сделала естественный макияж.



Елена Зеленская / Фото с телеграма первой леди