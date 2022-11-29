В течение девяти месяцев войны Джамала собрала для украинцев и войска десятки миллионов долларов за границей на благотворительных мероприятиях. 29 ноября она наконец-то встретилась с Президентом Украины Владимиром Зеленским. На встрече также присутствовал ее супруг – Сеит-Бекир Сулейманов.

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Бывшие коллеги увиделись перед отъездом Джамалы в США – там она примет участие в культурных мероприятиях и встретится с американскими чиновниками. Он отметил, что актуальной проблемой сегодня удары россиян по объектам энергетической инфраструктуры и угрозу блекаута. Поэтому весь мир должен знать об этой проблеме.



Джамала поговорила с Зеленским / Фото с телеграммы президента

"Нам важно пройти эту зиму. Мы способны победить и побеждаем. Но без помощи США – лидера в поддержке Украины, – которой мы и в дальнейшем нуждаемся, нам было бы очень сложно. Поэтому накануне поездки певицы Джамалы в США для участия в общественных и культурных мероприятиях" побеседовали о том, что сигналы от известных деятелей культуры и искусства точно оказывают влияние в мире", – говорит Зеленский в телеграмме.

Голос Джамалы слышно повсюду. Это прекрасная возможность еще раз напомнить всем, что в Украине продолжается война,

– добавил он.

В Офисе Президента добавили, что президент сказал о важности вопроса политических заключенных, среди которых многие жители родного Джамалы Крыма, в том числе крымские татары. По его словам, Украина неоднократно передавала списки людей Соединенным Штатам и Турции, но наибольшей сложностью остаются политические заключенные.



Зеленский поговорил с Джамалой / Фото с телеграмма президента

Реакция Джамалы от встречи

Артистка и победительница Евровидения-2016 уже отреагировала в сети на визит в Офис Президента и опубликовала видео. На нем можно увидеть, как глава государства теплыми объятиями встретил Джамалу и крепким рукопожатием – Сеита-Бекира.

Перед отъездом в США имела честь увидеться с лидером нашей страны, который для меня является образцом смелости и решительности. Спасибо, Владимир Зеленский, за сегодняшнюю встречу и разговор. Она была важной для меня,

– отметила в сети Джа.

Джамала встретилась с Владимиром Зеленским: видео

Напомним, что в начале апреля Джамала получила премию Телевизионной академии Польши Wiktory, присужденную Владимиру Зеленскому в знак солидарности Польши с Украиной в борьбе с Россией. Тогда ей досталась почетная миссия – вручить специальную награду президенту Украины, когда она вернется домой.