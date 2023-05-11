Зеленский недоволен из-за Евровидения в Британии: в какую страну он хотел перенести конкурс

Перед финалом Евровидения-2023 Владимир Зеленский несколько недоволен тем, что конкурс, который должен был состояться в Украине, перенесли в Великобританию. По его мнению, нужно было выбрать ближайшую страну – Польшу или Словакию.

Еще в июле прошлого года Европейский языковой союз отказался проводить Евровидение в Украине через меры безопасности и передал конкурс Великобритании, занявшей второе место. Только сейчас, когда первый полуфинал отгремел, Владимир Зеленский намекнул, что это несправедливо, потому что Ливерпуль далеко, и не все украинцы смогут доехать на свою вечеринку.

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Зеленский прокомментировал Евровидение-2023 в Великобритании

Я очень уважаю Британию: ее граждан и прекрасное государство. С самого начала мое мнение было, если мы не сможем принимать Евровидение, оно должно состояться в каком-то из государств, которое имеет с нами общие границы, как Словакия или Польша, или еще какое-то государство, куда наши люди могли бы поехать, где это было бы очень близко,

– честно признался Владимир Зеленский.

Как выяснилось, еще в прошлом году президент связывался с организаторами, но к нему не прислушались. Среди его аргументов было то, что Польша приняла несколько миллионов украинских беженцев, которые хотели бы почувствовать, что жизнь продолжается.

"Я связывался с людьми из Евровидения, которые принимают решения. У них другой взгляд на это. Но главное, что конкурс проходит. Мне кажется, что фанатов у конкурса очень много. Поэтому пусть все демонстрируют свои таланты", – подытожил он.

Вместе с тем Зеленский наметил, что сейчас главное, и это отнюдь не Евровидение: "Я скажу вам откровенно: обидно, что гибнут наши люди на нашей земле. Мне кажется, это приоритет. И досадно, что жизнь сейчас другая. Но мы знаем, ради чего мы боремся".