По мнению британского игорного сайта Ladbrokes, принц Гарри и Меган Маркл скорее всего могут дать будущей девочке имя Филиппа – в честь покойного дедушки принца Гарри. Мужчина умер в 99-летнем возрасте 9 апреля 2021 года.

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Коэффициент ставок на имя Филиппа сейчас снижен до 3/1.

Поддержка маленькой Филиппы не подает признаков замедления, и мы были вынуждены снова снизить вероятность того, что так зовут дочь Гарри и Меган,

– отметила представительница Ladbrokes Джессика О'Рейли.

Среди других имен, которые предлагают букмекеры для девочки Гарри и Меган, можно увидеть:

Диана (в честь принцессы Дианы);

(в честь принцессы Дианы); Элизабет (в честь королевы Елизаветы II);

(в честь королевы Елизаветы II); Алегра;

Александрия;

Грейс;

Эмма;

Роуз;

Алиса;

Виктория.

Стоит добавить, что пол второго ребенка принц Гарри и Меган Маркл рассекретили в скандальном интервью Опры Уинфри, которое они дали в марте для телеканала CBS. Тогда же пара поделилась, что малыш родится в начале лета. У супругов уже есть сын – 2-летний Арчи, который 6 мая праздновал день рождения.

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Оправдались ли букмекерские прогнозы с сыном Арчи?

На самом деле, нет. В 2019 году букмекеры также делали прогнозы на имя первенца, но ни одно из имен Меган и Гарри не выбрали. Тогда же самые большие ставки делали на имена Артур, Альберт, Эдвард, Чарльз.