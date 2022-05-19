Занял последнее место: представитель Германии на Евровидении прокомментировал триумф Kalush Orchestra
Источник:инстаграм Малика Гарриса
Представитель Евровидения-2022 Малик Гаррис поддерживал Украину на конкурсе. Он приветствовал коллег с победой.
Украинская группа Kalush Orchestra победила на Евровидении-2022. Так что коллектив получает поздравление с триумфом на конкурсе.
К слову Песня "Stefania" попала в топы чартов Польши, Латвии, Литвы и Эстонии
Представитель Германии поздравил Kalush Orchestra
Участник Евровидения-2022 от Германии Малик Гаррис опубликовал в инстаграме совместные фото с Kalush Orchestra. Он прокомментировал победу группы и заметил, что триумф – заслуженный.
Поздравляю моих братьев, группа Kalush Orchestra, с заслуженной победой на Евровидении. Для меня было честью выступать с вами, ребята, и я не могу дождаться увидеть вас снова в ближайшее время. Слава Украине,
– написал артист.
Kalush Orchestra и Малик Гаррис / Фото с инстаграма звезды
Также Малик Гаррис был одним из исполнителей, которые поддержали Украину на сцене международного конкурса. В конце своего выступления он перевернул гитару, где была надпись Peace (мир) на фоне сине-желтого флага.
Малик Гаррис / Фото с инстаграма звезды
Кто еще поддержал Украину в финале
- Представитель Румынии, певец WRS одним из первых лаконично поддержал Украину, произнеся в конце своей песни – "Продолжайте бороться за свою любовь и свободу!".
- Трио сестер из Исландии Systur поддерживали Украину и на церемонии открытия Евровидения-2022, на бирюзовой дорожке, и на пресс-конференции, и в первом полуфинале. В финале после чувственной песни артистки подняли руки, образовав пальцами "сердца" и выкрикнули: "Мира для Украины! Мы любим вас".
- Делегация от Франции вообще оделась в цвета украинского флага. В группе поддержки группы Alvan & Ahez была девушка в синей рубашке и парень – в ярко-желтой. Такую поддержку французы продемонстрировали после того, как спели из Kalush Orchestra в дуэте.