Рэп-группе Kalush Orchestra и их украиноязычному треку Stefania прочат победу на Евровидении-2022. Так что другие конкурсанты тоже берутся петь наш хит. Следом за The Rasmus из Финляндии с юношами "заколабили" Alvan & Ahez из Франции.

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Kalush Orchestra спел Stefania в дуэте с французами из Евровидения-2022

Импровизированный концерт украинцы и французы устроили поздно вечером в локации с хорошей акустикой. Посмотреть на перформанс собрались фотографы и представители СМИ. Группа Alvan & Ahez тоже подготовилась – кто распечатал текст песни Stefania, кто читал с телефона.

Kalush Orchestra и Alvan & Ahez – Stefania: смотрите видео онлайн

Эту коллаборацию одобрительно оценила французская публика:

"Какой интересный дуэт, вау";

"это Европа, которую я люблю! Спасибо, мерси";

"Эти двое показывают, что такое Евровидение";

"Браво".

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Однако это еще не все. На Eurovision Village Alvan & Ahez одели розовые панамы, как у Kalush Orchestra. В них французы давали интервью и общались с иностранной прессой. К слову, эти головные уборы разлетелись среди участников Евровидения.

Представители Франции Alvan & Ahez в розовых панамах / Фото из инстаграма Евровидение