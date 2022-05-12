Рэп-группе Kalush Orchestra и их украиноязычному треку Stefania прочат победу на Евровидении-2022. Так что другие конкурсанты тоже берутся петь наш хит. Следом за The Rasmus из Финляндии с юношами "заколабили" Alvan & Ahez из Франции.
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Kalush Orchestra спел Stefania в дуэте с французами из Евровидения-2022
Импровизированный концерт украинцы и французы устроили поздно вечером в локации с хорошей акустикой. Посмотреть на перформанс собрались фотографы и представители СМИ. Группа Alvan & Ahez тоже подготовилась – кто распечатал текст песни Stefania, кто читал с телефона.
Kalush Orchestra и Alvan & Ahez – Stefania: смотрите видео онлайн
Эту коллаборацию одобрительно оценила французская публика:
- "Какой интересный дуэт, вау";
- "это Европа, которую я люблю! Спасибо, мерси";
- "Эти двое показывают, что такое Евровидение";
- "Браво".
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Однако это еще не все. На Eurovision Village Alvan & Ahez одели розовые панамы, как у Kalush Orchestra. В них французы давали интервью и общались с иностранной прессой. К слову, эти головные уборы разлетелись среди участников Евровидения.
Представители Франции Alvan & Ahez в розовых панамах / Фото из инстаграма Евровидение