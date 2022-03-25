Остается в Киеве: ведущий Алексей Суханов вступил в ряды терробороны

Родившийся и живший в России телеведущий Алексей Суханов присоединился к рядам терробороны. Он подписал контракт в Киеве.

Телеведущий Алексей Суханов жил до 2014 года в России. В этом году он получил украинское гражданство и отрекся от страны, где родился.

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Алексей Суханов в терробороне

Ведущий остался в Киеве и именно там подписал контракт с вооруженными силами. Теперь он ждет заданий.

"Украина сегодня является символом чести и мужественной борьбы за свое будущее. За право на свободный выбор — какой будет Украина, куда будет двигаться и как будет жить... Не просто так погибают наши солдаты, добровольцы, все ради того, чтобы каждый из нас раз и навсегда понял, насколько важна свобода, независимость, принципиальная позиция", – подчеркнул Алексей Суханов.

Телеведущие в терробороне

Ведущий и герой "Холостяка-9" Никита Добрынин был в терробороне Киева и на днях переехал на запад Украины.

Даниэль Салем поступил в ряды ТрО в Одессе. Он показывал, как разговаривал с дочкой на дежурстве.

Владимир Остапчук с женой уехал из Киева, но так же поступил в терроборону.