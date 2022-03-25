Украинский музыкант Святослав Вакарчук пообщался с журналистами американского издания Rolling Stone. Он сообщил, что теперь не только рок-звезда, но и лейтенант ВСУ.

К слову Вся страна с вами, – Святослав Вакарчук встретился с переселенцами из Чернигова

Вакарчук дал интервью Rolling Stone

Лидер "Океана Эльзы" рассказал, что пытался донести три основных сообщения о войне в Украине.

"Во-первых, военное сообщение: нам нужна ваша помощь, чтобы остановить россиян. Нам нужны системы противоракетной обороны. Нам нужны самолеты. Нам нужна бесполетная зона над Украиной, но хотя бы первые две вещи, если вы не готовы делать третью".

На Западе существует мнение, что если вы будете слишком сильно помогать, это спровоцирует Путина на развязывание Третьей мировой войны. Правда, третью мировую войну уже развязал Путин, и сейчас Украина – только авангард этой войны,

– подчеркнул Святослав Вакарчук.

Вторым посланием стало экономическое. Певец призвал ввести жесткие санкции против России, но не для того, чтобы страдал народ россиян, а для того, чтобы он остановил Путина. Вакарчук добавил, что крупные компании должны прекратить отношения с Россией.



Святослав Вакарчук в Rolling Stone / Фото с инстаграма артиста

"Вы просто помогаете им зарабатывать деньги. Вы платите им налоги, а они потом покупают танки и самолеты, убивающие наших детей".

Третьим месседжем стала духовная поддержка.

Мы счастливы, что мы поддерживаем весь мир, включая известных людей в США и других странах. Мы призываем вас создавать песни, заниматься искусством, организовывать сбор средств, просто распространять информацию об Украине,

– подытожил он.