Юрий Горбунов очаровал сеть романтическим фото с Катей Осадчей
Украинский шоумен Юрий Горбунов обнародовал новое очаровательное фото с женой, Катей Осадчей. Телеведущая покорила ярким образом.
Источник:инстаграм Юрия Горбунова
Супруги Юрий Горбунов и Катя Осадчая являются образцовой семьей в украинском шоу-бизнесе. Они часто делятся общими фото и умиляют сеть.
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Новое фото Осадчей и Горбунова
На днях украинский телеведущий Юрий Горбунов на своей странице обнародовал очередную фотографию с любимой. Супруги позировали перед зеркалом в гримерке. Шоумен предстал перед камерой в стильной черной рубашке и голубом жакете.
Зато Катя Осадчая примерила яркое розовое платье оригинального пошива без бретелек. Широкий пояс подчеркнул хрупкую талию звезды. Телеведущая дополнила роскошный look жемчужным кольцом и серебряными серьгами.
Она распустила волосы и уложила их нежными волнами, что добавило элегантности и женственности. Катя Осадчая завершила образ красивым макияжем. Она подчеркнула глаза темными тенями, а губы накрасила розовым блеском.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото из инстаграма Юрия Горбунова
Сторонники звездной пары поделились впечатлениями от романтического кадра. Они засыпали супругов комплиментами:
- Очень красивые;
- Вы очень хороши! Просто класс;
- Замечательная пара;
- Платье невероятно подходит;
- Обожаю эту пару.
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