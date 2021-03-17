Украинский шоумен Юрий Горбунов обнародовал новое очаровательное фото с женой, Катей Осадчей. Телеведущая покорила ярким образом.

Супруги Юрий Горбунов и Катя Осадчая являются образцовой семьей в украинском шоу-бизнесе. Они часто делятся общими фото и умиляют сеть.

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Новое фото Осадчей и Горбунова

На днях украинский телеведущий Юрий Горбунов на своей странице обнародовал очередную фотографию с любимой. Супруги позировали перед зеркалом в гримерке. Шоумен предстал перед камерой в стильной черной рубашке и голубом жакете.

Зато Катя Осадчая примерила яркое розовое платье оригинального пошива без бретелек. Широкий пояс подчеркнул хрупкую талию звезды. Телеведущая дополнила роскошный look жемчужным кольцом и серебряными серьгами.

Она распустила волосы и уложила их нежными волнами, что добавило элегантности и женственности. Катя Осадчая завершила образ красивым макияжем. Она подчеркнула глаза темными тенями, а губы накрасила розовым блеском.



Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото из инстаграма Юрия Горбунова

Сторонники звездной пары поделились впечатлениями от романтического кадра. Они засыпали супругов комплиментами: