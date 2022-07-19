С первых дней войны украинская телеведущая и блоггер Леся Никитюк переквалифицировалась в волонтеры и сделала из школы в Хмельницком убежище для переселенцев. Из-за того, что его необходимость стала меньше, звезда закрыла центр, но рассказала о его успехах.

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Леся Никитюк о своем убежище

За время существования нашего убежища нам удалось разместить в помещении начальной школы почти 3000 вынужденных переселенцев! 320 детей и 84 животных,

– похвасталась Леся Никитюк.

Ведущая добавила, что многие из приютов остались в Хмельницком и Хмельницкой области и устроили свою жизнь.

"Мужчины устроились на работу, мамы воспитывают детей. Старшие детки растут и помогают родителям ухаживать за младшими. Вы бы знали как это мило, как они беспокоятся друг о друге, меняют памперсы, и не кривятся, делятся игрушками, лезут на соседскую черешню, чтобы нарвать ее своему братцу или сестренке", – поделилась блоггерша.

Леся Никитюк с переселенцами / Фото из инстаграммы Леси Никитюк

Самые молодые делают первые шаги и начинают говорить свои первые слова. Дети знают что они не дома, но они знают, что где-то там.. их ждут бабушки и дедушки, и что они скоро вернутся,

– добавила Леся.

Никитюк добавила, что недавно в одной семье из Чаплинки родился шестой мальчик, которого назвали Богданом: "А потому, что родился он на Хмельнитчине, его смело можно называть Богдан Хмельницкий".

Напомним , сейчас центр для переселенцев закрыт . Все потому, что значительно уменьшился поток людей, нуждающихся в помощи. Живущие в приюте уже нашел себе лучшие места.

Ролики из приюта Никитюк / Для просмотра видео листайте справа