Концерты Артема Пивоварова отличаются безумной энергетикой, зажигательными танцами и перформансами, которые певец придумывает на ходу. В драмтеатре в Черновцах он со сцены взобрался на высоченные колонки, а оттуда на роскошный балкон с красным бархатом, лепным декором и золотом. Артист уселся на поручень в стиле барокко и продолжил петь хит "Ой, на горі".

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Артем Пивоваров ответил на критику из-за концерта в Черновцах

На фоне этого начали появляться новости с заголовками в стиле: "Артема Пивоварова захейтили из-за позорного поведения в оперном в Черновцах: "Это уже зашквар". Журналисты нашли комментарии, в которых говорилось, что это "такое неуважение", ведь на создание и реставрацию театра ушло много денег, сил и мастерства, однако сам певец лишь посмеялся над подобными упреками.

Какой кошмар,

– иронично подписал Артем Пивоваров.

Всего несколько подписчиков согласились, что Черновицкий драмтеатр – не лучшая локация для подобных проделок артиста:

"Арендовать тогда для таких выступлений надо не театр. И все будет хорошо";

"Согласен, скоро в Киево-Печерской Лавре эти артисты будут давать сольники".

В то же время сотни фанов поддержали Пивоварова в комментариях и в шутку написали, что ждут такой "ужас" снова и снова, и не только в Украине:

"Какой крутой ужас. Ждем с нетерпением этот ужас в Чикаго";

"Ужас, за которым хотелось бы наблюдать каждый день";

"И как теперь жить с этим? Надо чудить еще больше";

"4 раза была уже на этом ужасе, при первой возможности снова побегу";

"Ну где же вы еще увидите такое позорное поведение, как не на концертах Пивоварова";

"Артем, ты просто ужас какой прекрасный";

"Господин Артем, надеюсь на ваше такое поведение и Полтаве. Мы уже готовы и после увиденного на меньшее не согласны, на большее – охотно";

"Да и почему это женщины пришли на концерт не в вечерних платьях, а Артем был не во фраке".

Напомним, Артем Пивоваров травмировал ногу еще в феврале, на сольнике в Быдгоще, Польша. Он поскользнулся, упал, схватился за ногу и корчился от боли. Ему предоставили первую медицинскую помощь – нанесли спрей-заморозку, после чего он вернулся на сцену.