Дорогу молодым, – эксклюзив с Wellboy о том, почему не подался на Нацотбор и альбоме без Бардаша

Антон Вельбой, ворвавшийся в украинский шоу-бизнес с треком "Гуси", выпустил свой первый альбом - "8 марабу". В нем восемь треков, шесть из которых публика услышала впервые. Мы пообщались с Wellboy перед релизом и узнали, как писалось без Бардаша, что думает о Kalush и почему не пошел на Нацотбор.

В дебютном студийном альбоме "8 марабу" Wellboy зазвучал по-новому и выложил всего себя, передает 24 канал. Он – о боли разлуки, тоске по дому, надежде сквозь отчаяние, внутреннюю силу и даже пренебрежение к устремившемуся в Россию экс-продюсеру Бардашу.

Не упустите Музыка – это мягкая сила, – интервью с лидером букмекеров Jerry Heil о Нацотборе и США

Если "Гуси" и "Стиль" уже известны многотысячной аудитории артиста, то "Додому", "Марабу", "Гори кручі", "Струна", "Хто ти" та "Жовті мальви" прозвучали только 16 декабря. 24 каналу Wellboy рассказал, как творилось, и почему ни одна из песен не подошла для Нацотбора Евровидения-2023.

Писалось сложно, – как и с кем Wellboy создал свой первый альбом

Кто помогал вам с текстами и музыкой?

У нас интересный и разножанровый получился альбом. Там не только привычный уже реггетон, но и хип-хоп, скрим, поп-рок и другие жанры. Восемь песен, большинство из которых совсем новые – много размышлений на тему дома, мамы, потерянного времени. Хотелось бы запечатлеть те события, чувства, мысли, которые наполняют меня сегодня.

Практически все песни написаны во время войны, были некие строки написаны ранее, но конкретно в песню они были оформлены уже на сейчас. Над материалом мы работали вместе с Женей Трипловым, Сережей Рановым, Степчиком. Вот мы все это писали, старались.

Пишется ли вам и команде в такое непростое для страны время?

Сложно ли пишется? Сложно, но физически. Мы писали альбом на студии в Киеве и из-за отключения света и обстрелов не могли завершить его в тот срок, который себе запланировали. Но сейчас такая жизнь, что вообще-то планировать трудно.

Какая из песен альбома "8 марабу" самая любимая?

Каждая песня мне нравится, и мы хотели, чтобы и другим они понравились, потому что наша цель была поднять людям настроение, создавая его.

Wellboy на съемках клипа / Фото с пресс-службы

Она всегда была, - о русской попсе и "шароварщине"

Еще в прошлом году ваши "Гуси" были единственным украиноязычным треком в топ 100 Apple Music Украина. К большому сожалению, на первых ступенях до сих пор россияне. Как вы думаете, почему так происходит?

Я не знаю, почему так. Много людей сейчас слушают именно украиноязычный контент. Я действительно задумываюсь над этим каждый день. Конечно, влияние русской культуры на Украину было очень велико и очень долгое время. И потому это все просто так и быстро не искоренишь, должно пройти время. И по сравнению с прошлым годом мы видим положительную динамику в чартах. Я думаю, люди слушают русскоязычные песни, потому что они в топе.

Я не знаю, как на людей повлиять и, если честно, об этом больше как-то должен думать сегмент культуры в стране или что-то такое. Я как артист, музыкант со своей командой прилагаю максимум усилий, чтобы было больше качественного украиноязычного контента.

Разделяете ли вы мнение, что многие украинские артисты сейчас "грешат" шароварщиной?

Относительно так называемой "шароварщины". Ну она всегда была, но и много качественной сейчас музыки от новых исполнителей. Здесь главное, кто на чем фокусируется.

Не отзывается мне их музло, – о Kalush и Нацотборе 2023

В прошлом году вы участвовали в Нацотборе Евровидения и получили довольно неплохой результат – заняли третье место. Почему в этом году Нацотбор без вас?

Потому что дорогу молодым. Я уже там был.

Wellboy на Нацотборе Евровидения-2022 / Фото Суспильного

После того, как Алину Паш дисквалифицировали, у вас были все шансы представить Украину на Евровидении-2022, и в этом вам усердно помогал Бардаш – называл лидера группы Kalush Олега Псюка "барыгой". Вы пересекались с Kalush после этого инцидента?

Как там когда-то и кого Бардаш только не называл, пусть он и отвечает за эти слова.

Какие у вас отношения с группой Kalush? И как вы считаете, их мировая популярность заслужена, или кто бы ни представил Украину на Евровидении-2022, достиг такого же успеха?

Насчет того, какие у меня отношения с Kalush, не знаю. Я уважаю отдельных людей в команде. Саша Таб мне у них очень нравится.

Но что касается музыки, ну как-то не отзывается мне их музло. Сам концепт прикольный и респект пацанам за то, что они сказали об Азовстале на международной арене со сцены Евровидения. Это было очень круто, и за это огромное уважение. Поэтому к Kalush отношусь с уважением, крутой проект.

Что думает о Бардаше, который ищет "таланты Донбасса"

Некоторые говорили, что без Бардаша и его денег у вас ничего не получится. Насколько тяжелее сейчас залетать в тренды? Плюс глядя на расцвет украиноязычного продукта.

Ну, когда-то говорили очень много всего разного. Что не получится и так, и так не получится. Многие не верили, но получилось. Продюсер ушел, но команда осталась. Мы продолжили сотрудничество с Женей Трипловым и компанией Papa Music. После разрыва мы уже выпустили два сингла: песню-манифест "Ворогів на ножі" и "Стиль". И они достаточно уверенно держатся на высоких ступенях. Главное – заходит ли это людям, их внимание за деньги точно не приобретешь.

И кстати, бабки Бардаша вы можете увидеть в клипе "Вишні". Там такие три или четыре замечательных бабушки. Это и есть бабки Бардаша.

Недавно ваш экс-продюсер Юрий Бардаш приезжал в Алчевск "искать таланты" Донбасса. Ранее он говорил о "музыкальной культурной мобилизации" в России и упоминал вас. Хвастался, что "нашел пацана из села", сделал из него номер один в Украине и теперь повторит это в России. Не обидно ли вам, что все заслуги Бардаш приписывает себе?

Мне вообще все равно, кто кому какие заслуги приписывает. Я человек очень скромный. И если мои заслуги кому-то приписывают, я всегда обхожу это стороной. Время расставит все на свои места.

Я понятия не имею, что он там найдет, и какой это новый проект будет, я не слежу. Потому что мне не интересно.