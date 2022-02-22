Нацотбор Евровидения стал площадкой для самых громких шоу-бизнесовых скандалов 2022 года. Если Alina Pash исчезла из инфопространства после фейковой справки от пограничников, а Kalush Orchestra пришел к согласию с Суспільним, то продюсер Wellboy лишь разгоняет конфликты. Его претензии посыпались в сторону Олега Псюка.

Интересно Кто представит Украину на Евровидении-2022: официальное решение

Юрий Бардаш о плагиате группы Kalush Orchestra

Продюсер отметил, что песня Stefania, с которой Kalush Orchestra представит Украину на Евровидении-2022 в Турине, похожа на хит американского рэпера Coolio – Gangsta's Paradise.

Считаю, что это круто и для внутреннего рынка ок. Но на весь мир нужно представлять что-то свое, украинское. А это, к большому сожалению, не про Евровидение. Так что до свидания,

– написал Юрий Бардаш в инстаграме.

Kalush Orchestra из Stefania и Coolio из Paradise Gangsta: слушайте песни онлайн

Не пропустите "Дважды в одну реку не войдешь": хочет ли Wellboy поехать на Евровидение вместо Alina Pash

Юрий Бардаш назвал лидера Kalush Orchestra барыгой

В инстаграм-сторис Юрий Бардаш привел отрывки из интервью Олега Псюка, в котором тот признался, что торговал наркотиками. "Шмаль я попробовал в 16. Когда у тебя компания 30 человек и курят все, то странно, если ты этого не делаешь... Разные штучки бывали, трудно сдержаться, когда ты это продаешь", – заявлял лидер Kalush в интервью ютуб-каналу "У Мищенко".

Получается, что Alina Pash ехать не может. Калуш постарался, чтобы она не уехала. Но произошел уникальный "ор" – Kalush ехать тоже не может. Я не думаю, что страна настолько слепа и глуха, чтобы отправить на Евровидение человека, который продавал наркотики. Барыгу, выходит,

– эмоционально прокомментировал продюсер.

Он неоднозначно заявил, что не против барыг, но "когда ты претендуешь на то, чтобы представлять страну на международной арене, то это не подходит".

Похоже, таким образом Юрий Бардаш попытался подорвать репутацию Kalush Orchestra перед Евровидением, ведь заявил: "Если Wellboy предложат, то Wellboy поедет".