Украинский ведущий и блогер Алексей Дурнев призвал максимально отказываться от всего русского. Он опубликовал эмоциональное сообщение.

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Алексей Дурнев о "русском мире"

По мнению блогера, уже все отлично поняли, что несет в себе "русский мир". Поэтому от него нужно отмахнуться навсегда.

Убивайте в себе "русский мир". Эта концепция пропитана гнилью, лицемерием и насилием. Вы это прекрасно знаете. И чтобы навсегда отмахнуться от "русского мира", нам мало победить орков и обрезать все контакты с русской. Нам надо выкорчевать его из себя,

– признался Алексей Дурнев.

Блогер посоветовал начать с маленьких шагов – перейти на украинский язык, поддерживать культуру, например – здороваться с коллегами.

"Будьте доброжелательными. Поздравляйтесь с коллегами в общественном транспорте, спортзале и супермаркетах. Не бросайте окурки. Помогайте окружающим в мелочах. Просто улыбайтесь людям. Русскую заграницей всегда выдают нахмуренные брови и недовольство. А нас – желто-голубое сердце".

Алексей Дурнев добавил и другие варианты, как становиться иными, чем россияне – быть всесторонне развитыми и иметь много хобби. Также он эмоционально высказался о русском контенте

Не слушайте русскую музыку и не смотрите их шоу – это контент для скота с берегов волги, оно нас не касается, пусть плывет себе. Даже палкой в это не тыкайте, отвратительно. Договоримся, что мы – европейская нация и должны вести себя соответственно,

– подчеркнул мужчина.



Алексей Дурнев / Фото с инстаграма блоггера

Напомним, недавно против российского контента высказался Григорий Решетник. Он посоветовал тем, кто не понимает украинский – пользоваться переводчиками.

Дурнев напомнил, что между россиянами и украинцами уже существует большая пропасть. Но ее можно увеличивать и дальше. "В наших силах это сделать очень быстро. Достаточно каждый день работать над собой".