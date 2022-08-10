На днях в оккупированном Крыму раздавались мощные взрывы, в результате которых были разрушены российские логистические центры и склады с боеприпасами. Группа "Антитела" отреагировала на новости о "хлопке".
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"Антитела" предрекли взрывы в Крыму
Почитатели нашли пророческие слова песни "Антител" и Эда Ширана 2step. Музыканты опубликовали отрывок из клипа с этими строками в своем инстаграме.
Все йде до того, що спочатку на Крим
Ми свій двіж замутим
Ніхто не вийде із води сухим!
Актуально,
– прокомментировали артисты.
Также коллектив добавил, что клип на песню 2step посмотрели в ютубе уже более 12 миллионов раз и поблагодарили за поддержку.
Под отрывком видеоработы фанаты группы шутливо называют Тараса Тополю новым пророком и благодарят его за песню.
- "Вы имеете то ли дар, то ли интуицию! Спасибо за ваше творчество!!! Берегите себя";
- "Все будет Украина";
- "Вы все знали. Движ замутили, молодцы";
- "Красавчики";
- "Пророческое";
- "Когда я была в оккупации в Новой Каховке, то громко включала эту песню! Да, было уже тепло, окна открыты, вокруг куча орков… и ваша песня!! Спасибо";
- "Это топ моего плейлиста";
- "Тарас, вы как в воду смотрели";
- "Как масло по душе".