Второй полуфинал Евровидения-2022: порядок выступлений участников

Во вторник, 10 мая, прошел первый полуфинал Евровидения-2022, в котором выступила Украина. 12 мая на сцену в Турине выйдут еще 18 претендентов на финал. Кто и в каком порядке споет во втором полуфинале – узнайте ниже.

В этом году за победу на Евровидении-2022 борются 40 стран. 17 из них выступили в первом полуфинале 10 мая, 18 – сойдутся на главной сцене Европы 12 мая. Только 10 конкурсантов из второго полуфинала получают шанс показать себя еще раз.

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Второй полуфинал Евровидения-2022: порядок выступлений

Результаты жеребьевки были оглашены еще в конце марта 2022 года. Так, во второй полуфинал попали следующие страны:

Финляндия: The Rasmus – Jezebel Израиль: Майкл Бен Дэвид – IM Сербия: Констракт – In Corpore Sano Азербайджан: Надир Рустамли – Fade To Black Грузия: Circus Mircus – Lock Me In Мальта: Эмма Мускат – I Am What I Am Сан-Марино: Акилле Лауро – Stripper Австралия: Шелдон Райли – Нет Само Кипр: Андромаха – Ela Ирландия: Brooke – That's Rich Северная Македония: Андреа – Circles Эстония: Stefan – Hope Румыния: WRS – Llámame Польша: Охман – River Черногория: Владана – Breathe Бельгия: Джереми Макизе – Miss You Швеция: Корнелия Джейкобс – Hold Me Closer Чехия: We Are Domi – Lights Off

Второй полуфинал Евровидения-2022: порядок выступлений / Фото с инстаграма песенного конкурса

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Стоит отметить, что 20 финалистов Евровидения выбирают путем голосования судей и зрителей, еще 5 попадают в итоговый этап вне конкурса. Это представители стран-основательниц:

Италии;

Великобритании;

Испании;

Германии;

Франция.

К слову, Италия в любом случае оказалась бы в финале, ведь рокеры Måneskin победили на Евровидении-2021 и привезли песенное соревнование в Турин.