В первом полуфинале Евровидения-2022 группа Kalush Orchestra "разнесла" главную песенную площадку и завоевала место в грандиозном финале. Вместе с украинскими в Италии остаются еще 9 представителей европейских стран.

Важно Kalush Orchestra зажгли сцену Евровидения-2022 в первом полуфинале: видео впечатляющего выступления

Stefania во второй раз прозвучит в Турине уже в субботу, 14 мая. Пока неизвестно, под каким номером выступит Kalush Orchestra, эти детали объявят непосредственно перед финалом шоу.

Евровидение-2022 – первый полуфинал: Kalush Orchestra – Stefania: смотрите видео онлайн

Интересно, что выход Kalush Orchestra в финал Евровидения-2022 был предсказуем. Дело в том, что с марта букмекеры прогнозируют Украине победу. Ставки на первое место подскочили до 49%. Следом за рэперами из Калуша идут итальянцы – Mahmood и BLANCO с песней Brividi.



Kalush Orchestra прошли в финал Евровидения-2022 / 24 канал

Кто попал в финал из первого полуфинала Евровидения-2022:

Украина: Kalush Orchestra – Стефания Швейцария: Мариус Бэр – Boys Do Cry Армения: Роза Линн – Snap Исландия: Мариус Бэр – Boys Do Cry Литва: Моника Лю – Sentimentai Португалия: Маро – Saudade, saudade Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana Греция: Аманда Тенфиорд – Die Together Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov – Trenulețul Нидерланды: S10 – De diepte



10 стран попали в финал Евровидения-2022

Кроме 10 участников первого полуфинала, в финал Евровидения попадут 5 стран-основательниц конкурса, в том числе и Италия, которая принимает гостей в этом году:

Италия: Махмуд и Бланко – Бривиди

Махмуд и Бланко – Бривиди Франция : Алван и Ахез – Fulenn

: Алван и Ахез – Fulenn Испания : Шанель – SloMo

: Шанель – SloMo Германия : Малик Гаррис – Rockstars

: Малик Гаррис – Rockstars Великобритания: Сэм Райдер – Space Man

Имена 10 других финалистов еврофаны узнают 12 мая после голосования во втором полуфинале Евровидения-2022.