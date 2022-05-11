В первом полуфинале Евровидения-2022 группа Kalush Orchestra "разнесла" главную песенную площадку и завоевала место в грандиозном финале. Вместе с украинскими в Италии остаются еще 9 представителей европейских стран.
Важно Kalush Orchestra зажгли сцену Евровидения-2022 в первом полуфинале: видео впечатляющего выступления
Stefania во второй раз прозвучит в Турине уже в субботу, 14 мая. Пока неизвестно, под каким номером выступит Kalush Orchestra, эти детали объявят непосредственно перед финалом шоу.
Евровидение-2022 – первый полуфинал: Kalush Orchestra – Stefania: смотрите видео онлайн
Интересно, что выход Kalush Orchestra в финал Евровидения-2022 был предсказуем. Дело в том, что с марта букмекеры прогнозируют Украине победу. Ставки на первое место подскочили до 49%. Следом за рэперами из Калуша идут итальянцы – Mahmood и BLANCO с песней Brividi.
Kalush Orchestra прошли в финал Евровидения-2022 / 24 канал
Кто попал в финал из первого полуфинала Евровидения-2022:
- Украина: Kalush Orchestra – Стефания
- Швейцария: Мариус Бэр – Boys Do Cry
- Армения: Роза Линн – Snap
- Исландия: Мариус Бэр – Boys Do Cry
- Литва: Моника Лю – Sentimentai
- Португалия: Маро – Saudade, saudade
- Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana
- Греция: Аманда Тенфиорд – Die Together
- Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov – Trenulețul
- Нидерланды: S10 – De diepte
10 стран попали в финал Евровидения-2022
Кроме 10 участников первого полуфинала, в финал Евровидения попадут 5 стран-основательниц конкурса, в том числе и Италия, которая принимает гостей в этом году:
- Италия: Махмуд и Бланко – Бривиди
- Франция: Алван и Ахез – Fulenn
- Испания: Шанель – SloMo
- Германия: Малик Гаррис – Rockstars
- Великобритания: Сэм Райдер – Space Man
Имена 10 других финалистов еврофаны узнают 12 мая после голосования во втором полуфинале Евровидения-2022.