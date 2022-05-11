В первом полуфинале Евровидения-2022 группа Kalush Orchestra "разнесла" главную песенную площадку и завоевала место в грандиозном финале. Вместе с украинскими в Италии остаются еще 9 представителей европейских стран.

Важно Kalush Orchestra зажгли сцену Евровидения-2022 в первом полуфинале: видео впечатляющего выступления

Stefania во второй раз прозвучит в Турине уже в субботу, 14 мая. Пока неизвестно, под каким номером выступит Kalush Orchestra, эти детали объявят непосредственно перед финалом шоу.

Евровидение-2022 – первый полуфинал: Kalush Orchestra – Stefania: смотрите видео онлайн

Интересно, что выход Kalush Orchestra в финал Евровидения-2022 был предсказуем. Дело в том, что с марта букмекеры прогнозируют Украине победу. Ставки на первое место подскочили до 49%. Следом за рэперами из Калуша идут итальянцы – Mahmood и BLANCO с песней Brividi.

Євробачення 2022
Kalush Orchestra прошли в финал Евровидения-2022 / 24 канал

Кто попал в финал из первого полуфинала Евровидения-2022:

  1. Украина: Kalush Orchestra – Стефания
  2. Швейцария: Мариус Бэр – Boys Do Cry
  3. Армения: Роза Линн – Snap
  4. Исландия: Мариус Бэр – Boys Do Cry
  5. Литва: Моника Лю – Sentimentai
  6. Португалия: Маро – Saudade, saudade
  7. Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana
  8. Греция: Аманда Тенфиорд – Die Together
  9. Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov – Trenulețul
  10. Нидерланды: S10 – De diepte


10 стран попали в финал Евровидения-2022

Кроме 10 участников первого полуфинала, в финал Евровидения попадут 5 стран-основательниц конкурса, в том числе и Италия, которая принимает гостей в этом году:

  • Италия: Махмуд и Бланко – Бривиди
  • Франция: Алван и Ахез – Fulenn
  • Испания: Шанель – SloMo
  • Германия: Малик Гаррис – Rockstars
  • Великобритания: Сэм Райдер – Space Man

Имена 10 других финалистов еврофаны узнают 12 мая после голосования во втором полуфинале Евровидения-2022.