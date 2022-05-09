До первого полуфинала Евровидения остались считанные дни. На сцену в Турине выйдут конкурсанты из 40 стран. В первом полуфинале мы услышим выступления 17 стран, во втором полуфинале примут участие 18 стран.
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В финале, который пройдет 14 мая, примут участие 25 стран: по 10 стран из каждого полуфинала, а также страны-учредители и спонсоры конкурса – Большая пятерка, в которую входят Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция.
В 2022 году Россию дисквалифицировали по Евровидению. Европейский языковой союз не допустил страну-агрессорку к песенному конкурсу. Дисквалификацию захватнической России по Евровидению и ЕМС поддержали Дания, Норвегия, Польша, Нидерланды, Финляндия, Швеция, Литва, Эстония, Исландия.
Список участников Евровидения всех стран и их песни
Песни участников первого полуфинала
В первом полуфинале Евровидения , который состоится во вторник, 10 мая, выступят 17 стран.
- Албания
- Латвия
- Литва
- Швейцария
- Словения
- Украина
- Болгария
- Нидерланды
- Молдова
- Португалия
- Хорватия
- Дания
- Австрия
- Исландия
- Греция
- Норвегия
- Армения
Албания: Ронелла Хаяти – Sekret
Латвия: Citi Zēni – Eat Your Salad
Литва: Моника Лю – Sentimentai
Швейцария: Мариус Бэр – Boys Do Cry
Словения: LPS – Disko
Украина: Kalush Orchestra – Стефания
Болгария: Intelligent Music Project – Intention
Нидерланды: S10 – De diepte
Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov – Trenulețul
Португалия: Маро – Saudade, saudade
Хорватия: Миа Димшич – Guilty Pleasure
Дания: Reddi – The Show
Австрия: LUM! X feat. Пиа Мария – Halo
Исландия: Сигга, Бета и Элин – Með hækkandi sól
Греция: Аманда Тенфиорд – Die Together
Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana
Армения: Роза Линн – Snap
Песни участников второго полуфинала
Во втором полуфинале Евровидения , который состоится в четверг, 12 мая, выступят 18 стран выступят в следующем порядке:
- Австралия
- Грузия
- Кипр
- Сербия
- Финляндия
- Азербайджан
- Сан-Марино
- Израиль
- Мальта
- Монтенегро
- Румыния
- Чехия
- Польша
- Бельгия
- Северная Македония
- Швеция
- Эстония
- Ирландия
Австралия: Шелдон Райли – Not the Same
Грузия: Circus Mircus – Lock Me In
Кипр: Андромаха – Ela!
Сербия: Констракт – In Corpore Sano
Финляндия: The Rasmus – Jezebel
Азербайджан: Надир Рустемли – Fade to black
Сан-Марино: Акилле Лауро – Stripper
Израиль: Майкл Бен Дэвид – IM
Мальта: Эмма Мускат – I Am What I Am
Монтенегро: Vladana – Breathe
Румыния: WRS – Llámame
Чехия: We Are Domi – Lights Offи
Польша: Охман – River
Бельгия: Джереми Макизе – Miss You
Северная Македония: Андреа – Circles
Швеция: Корнелия Джейкобс – Hold Me Closer
Эстония: Стефан – Hope
Ирландия: Брук – That's Rich
Песни стран учредителей конкурса
В финале Евровидения , который состоится в субботу, 14 мая, к финалистам присоединятся страны Великой пятерки – Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция.
Великобритания: Сэм Райдер – Space Man
Германия: Малик Гаррис – Rockstars
Испания: Шанель – SloMo
Италия: Махмуд и Бланко – Бривиди
Франция: Алван и Ахез – Фуленн