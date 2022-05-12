Цьогоріч за перемогу на Євробаченні-2022 борються 40 країн. 17 з них виступили в першому півфіналі 10 травня, 18 – зійдуться на головній сцені Європи 12 травня. Лише 10 конкурсантів з другого півфіналу отримують шанс показати себе ще раз.

Радимо почути Євробачення-2022: всі пісні учасників конкурсу, що лунатимуть на сцені в Турині

Другий півфінал Євробачення-2022: порядок виступів

Результати жеребкування оголосили ще наприкінці березня 2022 року. Так, до другого півфіналу потрапили такі країни:

Фінляндія: The Rasmus – Jezebel Ізраїль: Майкл Бен Девід – I.M Сербія: Констракта – In Corpore Sano Азербайджан: Надір Рустамлі – Fade To Black Грузія: Circus Mircus – Lock Me In Мальта: Емма Мускат – I Am What I Am Сан-Марино: Акілле Лауро – Stripper Австралія: Шелдон Райлі – Ні Саме Кіпр: Андромаха – Ela Ірландія: Brooke – That's Rich Північна Македонія: Андреа – Circles Естонія: Stefan – Hope Румунія: WRS – Llámame Польща: Охман – River Чорногорія: Владана – Breathe Бельгія: Джеремі Макізе – Miss You Швеція: Корнелія Джейкобс – Hold Me Closer Чехія: We Are Domi – Lights Off



Другий півфінал Євробачення-2022: порядок виступів / Фото з інстаграму пісенного конкурсу

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Варто зазначити, що 20 фіналістів Євробачення обирають шляхом голосування суддів і глядачів, ще 5 потрапляють до підсумкового етапу поза конкурсом. Це представники країн-засновниць:

Італії;

Великої Британії;

Іспанії;

Німеччини;

Франції.

До слова, Італія в будь-якому випадку опинилася б у фіналі, адже рокери Måneskin перемогли на Євробаченні-2021 і привезли пісенне змагання до Турина.

Нагадаємо, країни-агресорки Росії на Євробаченні-2022 немає, голосувати вона теж не може. Це рішення Європейська мовна спілка прийняла через 36 годин після того, як армія РФ напала на Україну. Її дискваліфікували, аби не заплямувати репутацію конкурсу.