Цьогоріч за перемогу на Євробаченні-2022 борються 40 країн. 17 з них виступили в першому півфіналі 10 травня, 18 – зійдуться на головній сцені Європи 12 травня. Лише 10 конкурсантів з другого півфіналу отримують шанс показати себе ще раз.

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Другий півфінал Євробачення-2022: порядок виступів

Результати жеребкування оголосили ще наприкінці березня 2022 року. Так, до другого півфіналу потрапили такі країни:

  1. Фінляндія: The Rasmus – Jezebel
  2. Ізраїль: Майкл Бен Девід – I.M
  3. Сербія: Констракта – In Corpore Sano
  4. Азербайджан: Надір Рустамлі – Fade To Black
  5. Грузія: Circus Mircus – Lock Me In
  6. Мальта: Емма Мускат – I Am What I Am
  7. Сан-Марино: Акілле Лауро – Stripper
  8. Австралія: Шелдон Райлі – Ні Саме
  9. Кіпр: Андромаха – Ela
  10. Ірландія: Brooke – That's Rich
  11. Північна Македонія: Андреа – Circles
  12. Естонія: Stefan – Hope
  13. Румунія: WRS – Llámame
  14. Польща: Охман – River
  15. Чорногорія: Владана – Breathe
  16. Бельгія: Джеремі Макізе – Miss You
  17. Швеція: Корнелія Джейкобс – Hold Me Closer
  18. Чехія: We Are Domi – Lights Off

Другий півфінал Євробачення-2022: порядок виступів
Другий півфінал Євробачення-2022: порядок виступів / Фото з інстаграму пісенного конкурсу

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Варто зазначити, що 20 фіналістів Євробачення обирають шляхом голосування суддів і глядачів, ще 5 потрапляють до підсумкового етапу поза конкурсом. Це представники країн-засновниць:

  • Італії;
  • Великої Британії;
  • Іспанії;
  • Німеччини;
  • Франції.

До слова, Італія в будь-якому випадку опинилася б у фіналі, адже рокери Måneskin перемогли на Євробаченні-2021 і привезли пісенне змагання до Турина.