Цьогоріч за перемогу на Євробаченні-2022 борються 40 країн. 17 з них виступили в першому півфіналі 10 травня, 18 – зійдуться на головній сцені Європи 12 травня. Лише 10 конкурсантів з другого півфіналу отримують шанс показати себе ще раз.
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Другий півфінал Євробачення-2022: порядок виступів
Результати жеребкування оголосили ще наприкінці березня 2022 року. Так, до другого півфіналу потрапили такі країни:
- Фінляндія: The Rasmus – Jezebel
- Ізраїль: Майкл Бен Девід – I.M
- Сербія: Констракта – In Corpore Sano
- Азербайджан: Надір Рустамлі – Fade To Black
- Грузія: Circus Mircus – Lock Me In
- Мальта: Емма Мускат – I Am What I Am
- Сан-Марино: Акілле Лауро – Stripper
- Австралія: Шелдон Райлі – Ні Саме
- Кіпр: Андромаха – Ela
- Ірландія: Brooke – That's Rich
- Північна Македонія: Андреа – Circles
- Естонія: Stefan – Hope
- Румунія: WRS – Llámame
- Польща: Охман – River
- Чорногорія: Владана – Breathe
- Бельгія: Джеремі Макізе – Miss You
- Швеція: Корнелія Джейкобс – Hold Me Closer
- Чехія: We Are Domi – Lights Off
Другий півфінал Євробачення-2022: порядок виступів / Фото з інстаграму пісенного конкурсу
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Варто зазначити, що 20 фіналістів Євробачення обирають шляхом голосування суддів і глядачів, ще 5 потрапляють до підсумкового етапу поза конкурсом. Це представники країн-засновниць:
- Італії;
- Великої Британії;
- Іспанії;
- Німеччини;
- Франції.
До слова, Італія в будь-якому випадку опинилася б у фіналі, адже рокери Måneskin перемогли на Євробаченні-2021 і привезли пісенне змагання до Турина.