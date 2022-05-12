В этом году за победу на Евровидении-2022 борются 40 стран. 17 из них выступили в первом полуфинале 10 мая, 18 – сойдутся на главной сцене Европы 12 мая. Только 10 конкурсантов из второго полуфинала получают шанс показать себя еще раз.
Советуем услышать Евровидение-2022: все песни участников конкурса, которые будут звучать на сцене в Турине
Второй полуфинал Евровидения-2022: порядок выступлений
Результаты жеребьевки были оглашены еще в конце марта 2022 года. Так, во второй полуфинал попали следующие страны:
- Финляндия: The Rasmus – Jezebel
- Израиль: Майкл Бен Дэвид – IM
- Сербия: Констракт – In Corpore Sano
- Азербайджан: Надир Рустамли – Fade To Black
- Грузия: Circus Mircus – Lock Me In
- Мальта: Эмма Мускат – I Am What I Am
- Сан-Марино: Акилле Лауро – Stripper
- Австралия: Шелдон Райли – Нет Само
- Кипр: Андромаха – Ela
- Ирландия: Brooke – That's Rich
- Северная Македония: Андреа – Circles
- Эстония: Stefan – Hope
- Румыния: WRS – Llámame
- Польша: Охман – River
- Черногория: Владана – Breathe
- Бельгия: Джереми Макизе – Miss You
- Швеция: Корнелия Джейкобс – Hold Me Closer
- Чехия: We Are Domi – Lights Off
Второй полуфинал Евровидения-2022: порядок выступлений / Фото с инстаграма песенного конкурса
Напоминаем Группа Kalush Orchestra из Украины прорвалась в финал Евровидения-2022
Стоит отметить, что 20 финалистов Евровидения выбирают путем голосования судей и зрителей, еще 5 попадают в итоговый этап вне конкурса. Это представители стран-основательниц:
- Италии;
- Великобритании;
- Испании;
- Германии;
- Франция.
К слову, Италия в любом случае оказалась бы в финале, ведь рокеры Måneskin победили на Евровидении-2021 и привезли песенное соревнование в Турин.