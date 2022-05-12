В этом году за победу на Евровидении-2022 борются 40 стран. 17 из них выступили в первом полуфинале 10 мая, 18 – сойдутся на главной сцене Европы 12 мая. Только 10 конкурсантов из второго полуфинала получают шанс показать себя еще раз.

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Второй полуфинал Евровидения-2022: порядок выступлений

Результаты жеребьевки были оглашены еще в конце марта 2022 года. Так, во второй полуфинал попали следующие страны:

Финляндия: The Rasmus – Jezebel Израиль: Майкл Бен Дэвид – IM Сербия: Констракт – In Corpore Sano Азербайджан: Надир Рустамли – Fade To Black Грузия: Circus Mircus – Lock Me In Мальта: Эмма Мускат – I Am What I Am Сан-Марино: Акилле Лауро – Stripper Австралия: Шелдон Райли – Нет Само Кипр: Андромаха – Ela Ирландия: Brooke – That's Rich Северная Македония: Андреа – Circles Эстония: Stefan – Hope Румыния: WRS – Llámame Польша: Охман – River Черногория: Владана – Breathe Бельгия: Джереми Макизе – Miss You Швеция: Корнелия Джейкобс – Hold Me Closer Чехия: We Are Domi – Lights Off

Второй полуфинал Евровидения-2022: порядок выступлений / Фото с инстаграма песенного конкурса

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Стоит отметить, что 20 финалистов Евровидения выбирают путем голосования судей и зрителей, еще 5 попадают в итоговый этап вне конкурса. Это представители стран-основательниц:

Италии;

Великобритании;

Испании;

Германии;

Франция.

К слову, Италия в любом случае оказалась бы в финале, ведь рокеры Måneskin победили на Евровидении-2021 и привезли песенное соревнование в Турин.

Напомним, страны-агрессорки России на Евровидении-2022 нет, голосовать она тоже не может. Это решение Европейский языковой союз принял спустя 36 часов после того, как армия РФ напала на Украину. Ее дисквалифицировали, чтобы не запятнать репутации конкурса.