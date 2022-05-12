В этом году за победу на Евровидении-2022 борются 40 стран. 17 из них выступили в первом полуфинале 10 мая, 18 – сойдутся на главной сцене Европы 12 мая. Только 10 конкурсантов из второго полуфинала получают шанс показать себя еще раз.

Советуем услышать Евровидение-2022: все песни участников конкурса, которые будут звучать на сцене в Турине

Второй полуфинал Евровидения-2022: порядок выступлений

Результаты жеребьевки были оглашены еще в конце марта 2022 года. Так, во второй полуфинал попали следующие страны:

  1. Финляндия: The Rasmus – Jezebel
  2. Израиль: Майкл Бен Дэвид – IM
  3. Сербия: Констракт – In Corpore Sano
  4. Азербайджан: Надир Рустамли – Fade To Black
  5. Грузия: Circus Mircus – Lock Me In
  6. Мальта: Эмма Мускат – I Am What I Am
  7. Сан-Марино: Акилле Лауро – Stripper
  8. Австралия: Шелдон Райли – Нет Само
  9. Кипр: Андромаха – Ela
  10. Ирландия: Brooke – That's Rich
  11. Северная Македония: Андреа – Circles
  12. Эстония: Stefan – Hope
  13. Румыния: WRS – Llámame
  14. Польша: Охман – River
  15. Черногория: Владана – Breathe
  16. Бельгия: Джереми Макизе – Miss You
  17. Швеция: Корнелия Джейкобс – Hold Me Closer
  18. Чехия: We Are Domi – Lights Off

Второй полуфинал Евровидения-2022: порядок выступлений

Второй полуфинал Евровидения-2022: порядок выступлений / Фото с инстаграма песенного конкурса

Напоминаем Группа Kalush Orchestra из Украины прорвалась в финал Евровидения-2022

Стоит отметить, что 20 финалистов Евровидения выбирают путем голосования судей и зрителей, еще 5 попадают в итоговый этап вне конкурса. Это представители стран-основательниц:

  • Италии;
  • Великобритании;
  • Испании;
  • Германии;
  • Франция.

К слову, Италия в любом случае оказалась бы в финале, ведь рокеры Måneskin победили на Евровидении-2021 и привезли песенное соревнование в Турин.