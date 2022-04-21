По словам Ефросининой, когда-то Владимир Александрович ей лично рассказывал, что Филипп Киркоров выпрашивал роли в комедиях, которые снимала студия "Квартал 95".

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Как Киркоров выпрашивал роли у Зеленского

Филипп Киркоров долгое время выступал в Украине, здесь он зарабатывал, а теперь подло молчит о войне. Артист даже не намекнул на то, что украинскому народу сейчас тяжело, даже слово не сказал об ужасах, которые сейчас происходят на территории нашей страны. А когда-то он хотел быть в каждом фильме, снимаемом производственной компанией нашего действующего президента. Киркорова не снимали нигде кроме этих фильмов.

Мне Владимир Александрович сам в свое время рассказывал, что под Филиппа писали роли, потому что он звонил, говорил: "Вы не забудьте меня взять, позвать, я не смогу без вас". Он снялся во всех комедиях. Потому хоть небольшую, но роль ему всегда писали. Он же просто как прилипало, как банный лист на заднице, потому что его в Украину манило,

– эмоционально выразилась Ефросинина.

Ведущую возмутило заявление Киркорова, в котором говорилось, что нужно немедленно освободить Медведчука, которого задержало СБУ.

Ты пернатый индюк, что ты чешешь? Какое к черту освободить Виктора? Что тебе сделали? Куда тебе вдули маразматический газ? Ты ведь вспомни, как тебя здесь вылизывали, мудак. Что же с вами, люди, происходит?

– обратилась к россиянам ведущая.

Напомним, 12 апреля СБУ задержала Виктора Медведчука, пытавшегося скрыться из страны. После этого его жена Оксана Марченко потребовала освобождение мужа, поскольку он "патриот и никаких законов не нарушал". Ее поддержал друг – российский певец Филипп Киркоров, призвавший "вытащить Виктора из подвалов СБУ". Пока в Украине ежедневно погибают мирные жители, россиянин просит уволить того, чья жена сейчас находится в Москве и даже не думает просить своего кума Путина остановить войну. Того, кто годами обворовывал украинцев и распространял пророссийские взгляды.