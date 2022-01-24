Вся жизнь перед глазами пролетела, – победительница "Холостяка-10" Даша Ульянова попала в аварию

Гимнастка Даша Ульянова, которая победила в 10 сезоне "Холостяка", попала в аварию. ДТП произошло поздно вечером в пятницу, 21 января. По словам девушки, их авто снесло в кювет.

После победы в "Холостяке" с Максом Михайлюком Даша Ульянова стала блогершей и телеведущей. Она ведет публичный образ жизни, однако последние три дня не выходила в инстаграм-сторис. Все потому, что девушка приходила в себя после аварии.

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Даша Ульянова из "Холостяка-10" попала в аварию

Спортсменка рассказала, что авто снесло в кювет. К счастью, никто не пострадал, людей и машин на дороге не было, поэтому "все живы, все здоровы". Сама Даша Ульянова разбила нос и отделалась испугом. Похоже, за рулем была не она.

Я впервые в жизни попала в серьезное ДТП. Я очень стрессонула, очень испугалась. Когда мы мчались в кювет, у меня просто вся жизнь перед глазами пролетела,

– призналась победительница "Холостяка".

Она добавила, что пострадал только автомобиль, но это мелочи по сравнению с тем, какие последствия могли бы быть. Даша Ульянова объяснила, что об аварии рассказала не для того, чтобы ее жалели, а чтобы напомнить фолловерам – стоит быть внимательнее за рулем.

Даша Ульянова попала в аварию / Видео из инстаграм-сторис победительницы "Холостяка"

Кто из украинских звезд попадал в ДТП