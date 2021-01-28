Бывший участник группы Dzidzio Julik попал в ДТП в столице. Певец не справился с управлением из-за гололеда и въехал в припаркованные на проезжей части авто.

Источник: тикток певца​ Julik

Артист пожаловался, что дорога, по которой он ехал в студию на Подоле, была скользкая и не посыпана коммунальщиками.

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Певец Julik попал в ДТП в Киеве

Авария произошла утром 28 января, когда Julik (настоящее имя – Назар Гук) добирался на студию, на Подоле. По словам музыканта, он ехал на малой скорости и выезжал из закрытого поворота. Поверхность дороги была скользкой, а посыпать ее коммунальщики стали уже после ДТП. Поэтому автомобиль артиста въехал в припаркованный автомобиль.

Через 10 минут после аварии прибыли правоохранители. К счастью, певец отделался легким испугом. Он отметил, что в непогоду лучше не садиться за руль.

Единственное, что хочу сказать, Слава Богу, что все так закончилось. Водители, будьте внимательны и по возможности в период невзгоды не выезжайте. Здоровье превыше всего,

– отметил Julik.