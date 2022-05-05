На всех людях в России поставил крест, – Иван Дорн рассказал, как его "кинули" родственники
Источник:"Факты"
33-летний Иван Дорн без упреков совести гастролировал по России, а теперь жалуется, что его "кинули" не только фаны оттуда, но и родственники. По словам певца, они ни разу не позвонили и не спросили, как он.
Все 8 лет Иван Дорн толеровал дружбу украинцев и россиян и всячески стирал культурные границы, а 24 февраля – прозрел. Он якобы поставил крест на всех россиянах и даже на своих родственниках из Башкирии, которые не объявились за 71 день.
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Иван Дорн пожаловался на родственников из России
Бывший гастролер надеялся, что те скажут: "Извините, за происходящее, нам очень стыдно". Однако им безразлично, жива ли, здорова ли их украинская родня, целые ли их дома.
У меня есть родные в Башкортостане, которые все, кроме одного брата, который уехал из России, ни разу не позвонили и не спросили, все ли у меня нормально вообще. Поэтому почти на всех людях в России поставил крест,
– признался Иван Дорн.
"Время покажет, кто, что и как. Но сейчас я ни с кем не общаюсь", – добавил артист.
Кого из украинских звезд "кинули" родственники из России
- Телеведущая Маша Ефросинина не общается с родными из Крыма. За все время войны они "ни разу не написали, не позвонили", тогда как на шестую неделю прозрел даже ее дядя из Питера.
- Ведущий "Холостяка" Григорий Решетник отрекся от крестной из России. В первые дни войны женщина, родившаяся в Николаевской области, позвонила со словами: "Вам так и надо". Более того, ее сыновья служат в российской армии и могут бомбить Украину.
- Певица Камалия не хочет общаться с тетей из Москвы, потому что она думает, что "бандеровцы и нацисты убивают русскоговорящих".
- Alina Pash из Нацотбора "Евровидения-2022" тоже оборвала все связи с родственниками из России, ведь те говорят "у вас своя правда, а у нас своя".
- У певицы ONUKA (Ната Жижченко) тоже есть родственники в России. Двоюродные братья и сестры прекратили для нее существовать в первые два-три дня войны, они даже не поздравили ее с днем рождения.