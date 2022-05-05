На всех людях в России поставил крест, – Иван Дорн рассказал, как его "кинули" родственники

33-летний Иван Дорн без упреков совести гастролировал по России, а теперь жалуется, что его "кинули" не только фаны оттуда, но и родственники. По словам певца, они ни разу не позвонили и не спросили, как он.

Все 8 лет Иван Дорн толеровал дружбу украинцев и россиян и всячески стирал культурные границы, а 24 февраля – прозрел. Он якобы поставил крест на всех россиянах и даже на своих родственниках из Башкирии, которые не объявились за 71 день.

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Иван Дорн пожаловался на родственников из России

Бывший гастролер надеялся, что те скажут: "Извините, за происходящее, нам очень стыдно". Однако им безразлично, жива ли, здорова ли их украинская родня, целые ли их дома.

У меня есть родные в Башкортостане, которые все, кроме одного брата, который уехал из России, ни разу не позвонили и не спросили, все ли у меня нормально вообще. Поэтому почти на всех людях в России поставил крест,

– признался Иван Дорн.

"Время покажет, кто, что и как. Но сейчас я ни с кем не общаюсь", – добавил артист.

Кого из украинских звезд "кинули" родственники из России