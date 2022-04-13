У многих украинцев родственники в России и после начала полномасштабной войны пытались достучаться до них, показать, что на самом деле происходит в нашей стране.

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Alina Pash о родственниках из России

Сейчас Alina Pash разорвала все связи с Россией. Она не только прекратила коллаборацию с россиянами, но и перестала общаться с родственниками. Отец Алины служит в территориальной обороне, а те верят в пропаганду российских телеканалов.

Неделю назад обрубались вообще все нити с родственниками. Когда даже родственники не понимают и говорят: "У вас своя правда, а у нас своя". Я не выдержала и сказала, что у нас больше ничего общего нет, можете забыть о существовании родства между нами. Между нами огромная бездна,

– рассказала Alina Pash.