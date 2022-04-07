Григорий Решетник поспешил заметить, что его крестная – украинка. Она родилась, выросла в Николаевской области, была одноклассницей его матери. Эта женщина давно переехала в Россию и живет там с семьей, поэтому ее мозги тоже промыты пропагандой.

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В первые дни войны она позвонила родителям телезвезды. Однако не для того, чтобы посочувствовать, а чтобы по злорадствовать и сказать, что они этого заслужили.

Во время первых бомбардировок ее риторика была такова: "Ну что, напросились?", "Вам так и надо". Мама сразу полностью прекратила с ней общение,

– поделился Григорий Решетник.

Он считает, что так думают все россияне, так что достучаться до них или умилить кадрами из Бучи, Ирпеня, Бородянки – невозможно. По мнению шоумена, им сложно смириться с тем, что Украина – успешное государство с достойным уровнем жизни, который никогда не светит путинской России.

"Помните, первые дни многие известные люди в Украине обращались к своим российским коллегам, призывая к их разуму. Но, признаюсь, в глубине души я никогда не верил, что это возможно. Это зомбированные люди, на которых ничего не повлияет... Думаю, у наших детей все меньше будет каких-то связей, знакомых с России. Это отчуждение будет надолго, а то и навсегда", – высказался Решетник.