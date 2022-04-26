Alina Pash приходила с этой песней на Нацотбор на Евровидение-2022, где победила и должна представлять Украину на песенном конкурсе в Турине. Однако после скандала его дисквалифицировали. Эта композиция очень чувственная, поэтому теперь с ее помощью Алина собирает средства для Украины.
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Alina Pash выступила в Варшаве
Исполнительница спела на концерте "Слава Украине. Сегодня Украина – это женщина". Выступление Алины завершило необычайно красивый и колоритный наряд, головной убор.
Выступление Alina Pash в Варшаве: смотрите видео онлайн
В комментариях под видео поклонники Алины засыпают ее комплиментами. Многим хотелось бы, чтобы именно она представляла Украину на Евровидении-2022, которое состоится в Италии уже через несколько недель.
- "Эта песня имела бы особое значение на нынешнем Евровидении".
- "Ох, эта песня точно победила бы в этом году на Евровидении".
- "Голос невероятный, была там. Энергия и вибрации… С такими талантливыми людьми Украина победит".
- "Великолепное выступление! Молодчинка!"
- "Алина – наша гордость, красота и вдохновение!"
Отметим, что украинские звезды часто выступают на концертах за рубежом, поддерживают Украину. Так, Оля Полякова недавно выступила в Стамбуле, где спела гимн Украины перед матчем Фенербахче - Шахтер.