Alina Pash приходила с этой песней на Нацотбор на Евровидение-2022, где победила и должна представлять Украину на песенном конкурсе в Турине. Однако после скандала его дисквалифицировали. Эта композиция очень чувственная, поэтому теперь с ее помощью Алина собирает средства для Украины.

Смотрите также В вышиванке: Тина Кароль исполнила гимн на открытии выставки об Украине на Венецианской биеннале

Alina Pash выступила в Варшаве

Исполнительница спела на концерте "Слава Украине. Сегодня Украина – это женщина". Выступление Алины завершило необычайно красивый и колоритный наряд, головной убор.

Выступление Alina Pash в Варшаве: смотрите видео онлайн

В комментариях под видео поклонники Алины засыпают ее комплиментами. Многим хотелось бы, чтобы именно она представляла Украину на Евровидении-2022, которое состоится в Италии уже через несколько недель.

"Эта песня имела бы особое значение на нынешнем Евровидении".

"Ох, эта песня точно победила бы в этом году на Евровидении".

"Голос невероятный, была там. Энергия и вибрации… С такими талантливыми людьми Украина победит".

"Великолепное выступление! Молодчинка!"

"Алина – наша гордость, красота и вдохновение!"

Отметим, что украинские звезды часто выступают на концертах за рубежом, поддерживают Украину. Так, Оля Полякова недавно выступила в Стамбуле, где спела гимн Украины перед матчем Фенербахче - Шахтер.