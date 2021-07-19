Возврат гастролеров: почему Лорак и Лобода 7 лет публично не выступали в Украине

Певицы Ани Лорак и Светлана Лобода, которые длительное время живут и строят карьеру в России, возвращаются в Украину. У них запланированы концерты в Одессе. Как против артисток, которые во время войны живут в стране-агрессоре, выступают украинцы – узнавайте в материале Showbiz 24.

Все о позиции Ани Лорак и Светланы Лободы во время войны на Донбассе, выступлениях в России и неожиданном возвращении в Украину – читайте далее.

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Ани Лорак и Украина во время войны

2014-й год

После начала российско-украинской войны исполнительницу неоднократно критиковали в Украине. Все из-за того, что после вторжения войск оккупантов на территорию нашего государства Ани Лорак не прекратила сотрудничество с российским шоу-бизнесом.

Россия оккупировала Крым в марте 2014 года, а певица планировала выступления на полуострове в июле и августе. После волны возмущения и негативных комментариев в ее адрес со стороны украинской общественности звезда все-таки отменила запланированные концерты.

Одновременно с концертами в оккупированном Крыму артистка планировала выступления в Одессе, где в то время также был высокий сезон и много туристов. Ани Лорак не стеснялась появляться на мероприятиях в России и после этого выступать перед украинскими зрителями. 2 августа, в день, когда должен был состояться концерт, почти 200 активистов собрались возле ночного клуба. Они пели гимн Украины и требовали отменить выступление певицы, которая ездит на гастроли в страну-агрессор. Вечер закончился дракой между активистами и охраной заведения, а Ани Лорак все-таки выступила в Одессе.

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26–27 ноября 2014 года Лорак дала концерт во Дворце "Украина" в Киеве. Там накануне также пикетировали активисты. Они забрасывали здание камнями. А со сцены дворца с мегафоном Игорь Мирошниченко вместе с соратниками ВО "Свобода" призвал бойкотировать исполнительницу.

В декабре того же года Национальная ассоциация организаторов мероприятий Российской Федерации внесла Ани Лорак в "черный список". Ей отказали в участии в новогодних корпоративах, которые организовывали крупнейшие российские компании. Тогда певицу вместе с другими украинскими артистами назвали "артистами со спорной идеологией".

Потеряв заработок в России, Лорак вернулась в Украину. Она приняла участие в съемках новогодних программ на телеканале "Интер", что вызвало возмущение среди пользователей социальных сетей. Поскольку исполнительница в то время активно выступала также в новогодних шоу российских пропагандистских телеканалов.

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2015-й год

В 2008 году по случаю 600-летия Черновцов Ани Лорак отметили на Аллее звезд Театральной площади. В конце января 2015 года неизвестные вырвали звезду певицы, которая продолжает выступать в России. Ее звезда была возле знаков отличия Назария Яремчука и Василия Зинкевича, поэтому такие действия активистов вызвали только положительные реакции большинства черновчан.

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2016-й год

Ани Лорак не стеснялась давать публичные концерты в России. В июле 2016 года она выступила на концерте, который был посвящен 320-летию российского военно-морского флота.

2017-й год

Исполнительница входила в число номинантов ежегодного конкурса "Viva! Самые красивые 2016". Однако по требованию читателей журнала, осуждающих выступления Лорак в России, ее исключили из этого списка.

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2020-й год

В одном из интервью певица рассказала, что с приходом к власти ее бывшего коллеги по сцене Владимира Зеленского отношение украинцев к ее концертной деятельности не изменилось. Однако Ани Лорак тогда все еще не теряла надежды, что сможет вернуться в Украину с концертной программой.

2021-й год

В январе 2021 года сеть взбудоражили фотографии Ани Лорак, которые она опубликовала в своем инстаграме. Тогда знаменитость обнародовала несколько фото, которые сделала во время прогулки по Киеву. Похоже, что Лорак больше не скрывает поездки в Украину.

В этом году на российском телеканале "Россия 1" показали документальный фильм об Ани Лорак – "Горький рай Аны Лорак. Судьба человека".

В июле 2021 года стало известно, что любительница России возвращается в Украину с концертами. Она запланировала их на 16 и 17 августа в Одессе.

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Данные собраны на основе Википедии

Деятельность Светланы Лободы после начала войны

Светлана Лобода, как и ее коллега Ани Лорак, после начала войны на Донбассе продолжает активную концертную деятельность в стране-агрессоре. Также она выступает на российских телевизионных каналах и частных вечеринках тамошних олигархов.

2016-й год

В Украине активисты протестовали на концертах исполнительницы из-за ее постоянных выступлений в России. В 2016 году ей сорвали концерты в Ивано-Франковске и Тернополе.

В декабре Лобода выступила в прямом эфире шоу "Х-фактор" на телеканале СТБ. Она появилась в программе как приглашенная гостья.

2017-й год

В марте 2017 года еще одна любительница России появилась в эфире пропагандистского "Первого канала" в шоу "Пусть говорят". Там она высказалась об "угрозах от радикалов". В программе также была ее мама и продюсер Нателла Крапивина. Заявления Лободы вызвали обращение общественной организации Территориальной общины города Ирпень с просьбой исследовать действия Лободы на депутатской комиссии и в СБУ. Впоследствии мать Лободы сложила депутатские полномочия.

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11 марта 2017 года журналисты "1+1" якобы через забор залезли на частную территорию дома, где находилась Лобода. Именно так певица и ее продюсер объяснили то, что охрана заблокировала автомобиль с журналистами и, угрожая оружием, изъяла все записи с видеотехники и видеорегистратора. Однако сотрудникам полиции удалось вернуть журналистам все изъятые вещи.

После этого Крапивина угрожала журналистам. Она писала, что знает Рамзана Кадырова, который "таких, как они, отстреливает". Полиция Киево-Святошинского района Киева открыла уголовное производство по статьям о разбойном нападении и препятствовании работе журналистов. Впоследствии выяснилось, что охранники Лободы – сотрудники "Альфа-охраны", которая зарегистрирована в оккупированном Донецке.

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28 мая 2017 года протестующие собрались возле одесского клуба Ibiza, где должен был состояться концерт Лободы. Они добились отмены выступления.

В том же году артистка пригласила в гости в Гореничи съемочную группу российского "Первого канала". Тогда снимали репортаж об имении певицы.

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Также Скандальная певица была ведущей спецвыпуска украинской тревел-программы "Орел и Решка".

Украинская исполнительница получила титул "Женщина года 2017" по версии журнала Glamour в России.

Данные собраны на основе Википедии

2018-й год

Исполнительница продолжила выступать в России и делилась успехами, которые добывала в стране-агрессоре. В частности рассказала, что ее альбом стал лучшим за последние 5 лет среди современной российской поп-музыки.

2020-й год

В декабре 2020 года певица из России выступила в Киеве вместе со своим коллегой Валерием Меладзе. Тогда российские артисты собрали аншлаг. Зрители не соблюдали карантинных ограничений, как этого требовали установленные в Украине правила.

2021-й год

Одиозная артистка не собирается останавливаться. Она анонсировала концерт в Одессе, который запланировала на 14 августа.

Редакция Showbiz 24 обратилась за комментарием к представителям Министерства культуры и информационной политики о концертах российских гастролерш – Ани Лорак и Светланы Лободы в Украине. Пока ответа мы не получили.