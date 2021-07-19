Российские артисты все чаще объявляют о концертах в украинских городах. Несмотря на протесты они собирают аншлаги на больших площадках.
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Российские гастролеры в Украине
- 27 июня скандальный рэпер Баста дал два концерта в Киеве. Мероприятия прошли несмотря на протесты активистов и с нарушением всех карантинных норм.
- 8 июля российский певец Валерий Меладзе выступил на главной сцене масштабного музыкального фестиваля Atlas Weekend.
- 16 июля стало известно, что любительница России Ани Лорак выступит в Одессе 16 и 17 августа.
- Вслед за ней о концертах на берегу моря объявила Светлана Лобода. Одиозная певица планирует приехать в Одессу перед своей коллегой, 14 августа.