"Возьми свои грехи в крошечные ладошки": MELOVIN обратился к Федишин после ее гомофобных заявлений

Певица Ирина Федишин после скандала с Евровидением попала в скандал по поводу гомофобных высказываний. MELOVIN, первый в украинском шоу-бизнесе осуществивший каминг-аут, эмоционально обратился к артистке.

Заявление Ирины Федишин о ЛГБТ-сообществе вызвало резонанс в обществе. MELOVIN, первым среди представителей украинского шоу-бизнеса отважившийся на каминг-аут, резко осудил Ирину из-за ее высказывания. Он подчеркнул, что гомофобии не место в современном мире.

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MELOVIN об Ирине Федишине и ее заявлениях

Ирунь, членкине! Ты не понимаешь, как ставить баллы от Украины на Евровидении, о чем дальше говорить? Это конкурс, побуждающий толерантно относиться к представителям ЛГБТ-сообществ. Тебе для судейства "развратного", "греховного", "гомогейского" конкурса пришлось сделать над собой страшное усилие, а потом помыть рот с мылом, сходить в церковь и поставить свечу за упокой своей карьеры!

– написал MELOVIN.

Также артист опубликовал фото и видео с заявлением Ирины и подписал: "Возьми свои грехи в свои крошечные ладошки и иди в лес".

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Напомним, в одном из интервью после скандала с Евровидением Федишин негативно высказалась по поводу гомосексуалистов. Кстати, их среди участников песенного конкурса было немало. Ирина подчеркнула, что для нее ЛГБТ-сообщество – это большой грех, но таких людей оно не осуждает.