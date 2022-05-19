"Возьми свои грехи в крошечные ладошки": MELOVIN обратился к Федишин после ее гомофобных заявлений
Источник:инстаграмм MELOVIN
Певица Ирина Федишин после скандала с Евровидением попала в скандал по поводу гомофобных высказываний. MELOVIN, первый в украинском шоу-бизнесе осуществивший каминг-аут, эмоционально обратился к артистке.
Заявление Ирины Федишин о ЛГБТ-сообществе вызвало резонанс в обществе. MELOVIN, первым среди представителей украинского шоу-бизнеса отважившийся на каминг-аут, резко осудил Ирину из-за ее высказывания. Он подчеркнул, что гомофобии не место в современном мире.
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MELOVIN об Ирине Федишине и ее заявлениях
Ирунь, членкине! Ты не понимаешь, как ставить баллы от Украины на Евровидении, о чем дальше говорить? Это конкурс, побуждающий толерантно относиться к представителям ЛГБТ-сообществ. Тебе для судейства "развратного", "греховного", "гомогейского" конкурса пришлось сделать над собой страшное усилие, а потом помыть рот с мылом, сходить в церковь и поставить свечу за упокой своей карьеры!
– написал MELOVIN.
Также артист опубликовал фото и видео с заявлением Ирины и подписал: "Возьми свои грехи в свои крошечные ладошки и иди в лес".
Для просмотра видео пролистывайте справа:
Напомним, в одном из интервью после скандала с Евровидением Федишин негативно высказалась по поводу гомосексуалистов. Кстати, их среди участников песенного конкурса было немало. Ирина подчеркнула, что для нее ЛГБТ-сообщество – это большой грех, но таких людей оно не осуждает.
- MELOVIN , который летом 2021 года совершил каминг-аут, возмутился таким заявлением Федишин и подчеркнул, что гомофобии не место в демократическом и свободном государстве.
- Также заявление возмутило Анастасию Приходько. Певица напомнила коллеге, что 0 баллов для Польши на Евровидении-2022 она оправдывала аполитичностью конкурса, потому что якобы оценивала только искусство, но не смогла проигнорировать гендерную идентичность конкурсантов.
- Травести-дива Монро удивлена, как Ирина попала в жюри конкурса, где людей не осуждают за их гендерную идентичность.